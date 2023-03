Ford Explorer chega eléctrico com estilo americano e genes europeus

Um crossover de 4,46 metros, com cinco lugares, devidamente equipado de tecnologia e que, segundo a Ford, “combina a engenharia alemã (assenta na plataforma MEB do Grupo Volkswagen) com o estilo marcante americano”.

O novo Explorer é o segundo eléctrico da marca, depois do Mustang Mach-E, mas é anunciado como o primeiro, nascido com a missão de abrir caminho para a “reinvenção completa da marca Ford na Europa”, onde o emblema tem o objectivo de ter uma gama de veículos de passageiros 100% eléctrica até 2030, cinco anos antes do anunciado fim da comercialização de motores térmicos em carros novos.

Com linhas exteriores a privilegiarem o aspecto aerodinâmico, o Explorer distingue-se da gama térmica da Ford logo na frente, substituindo a tradicional grelha por um design que apelida de “escudo”.

No interior, o destaque vai para os bancos desportivos e para a selecção de materiais que pretendem criar a percepção de elevada qualidade, mas também para a aposta em tornar o ambiente digital, graças à inclusão do sistema Sync Move de segunda geração, compatível com Android Auto e Apple CarPlay, sem precisar de ligação por fio. O ecrã táctil, de 15 polegadas, inova ainda ao poder assumir diversas posições e ao servir também de tampa a um compartimento para arrumar objectos que não se queiram à vista.

O Explorer é anunciado com equipamento de conforto de forma a garantir um lugar entre as escolhas das famílias, sem que tenham sido descuradas as características que lhe permitem reclamar as preferências dos mais aventureiros, sendo disponibilizado com tracção traseira e integral.

Dependendo da versão de equipamento, o carro pode chegar com bancos dianteiros e volante aquecidos, programa de massagens para o banco do condutor e climatização que admite que condutor e passageiro usufruam de condições distintas de aquecimento/arrefecimento. No capítulo da comodidade, o acesso é feito sem chave e a mala, que pode acomodar até 470 litros, abre quando se move o pé sob o pára-choques traseiro.

Já os sistemas avançados de assistência ao condutor incluem, pela primeira vez num Ford na Europa, a mudança de faixa assistida e o Clear Exit Assist, que fornece avisos sobre ciclistas que se aproximam quando se começa a abrir uma porta, ambos de terceira geração.

No que diz respeito às capacidades de enfrentar os mais duros traçados, a Ford anunciou uma parceria com a viajante Lexie Alford, a americana que se notabilizou quando se tornou a pessoa mais jovem a viajar para todos os países soberanos e a mulher mais jovem a viajar para todos os países soberanos — tinha 21 anos e 177 dias quando visitou a 196.ª e última nação da sua lista. Alford, também conhecida por Lexie Limitless, irá conduzir mundo num Explorer eléctrico, inspirada pela primeira mulher a fazê-lo, Aloha Wanderwell, entre 1922 e 1927, ao volante de um Ford (na época, o Model T).

Em termos mecânicos, ainda não há especificações, mas a Ford adianta que o carregamento das baterias, cuja capacidade não foi revelada, será “rápido e fácil”, sendo possível recuperar energia de 10 para 80% em 25 minutos.

Disponível nas versões Explorer e Explorer Premium, a Ford disse que pretende propor o automóvel por um preço abaixo dos 45 mil euros, mas a tabela definitiva só será conhecida em Agosto, com o início das vendas (para já, estão abertas as pré-reservas). As primeiras unidades deverão começar a ser entregues no arranque de 2024.