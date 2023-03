Euribor sobe a três meses e volta a cair a seis e 12 meses

Evolução da taxa de juro a 12 meses, presente em boa parte dos créditos para compra de casa mais recente, está a antecipar uma menor subida das taxas de referência por parte do Banco Central Europeu.

A taxa Euribor a 12 meses, que actualmente é a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, caiu esta terça-feira, ao ser fixada em 3,322%, menos 0,073 pontos e contra o máximo desde Novembro de 2008, de 3,978%, verificado a 9 de Março.

Segundo o Banco de Portugal, a Euribor a 12 meses já representa 43% do stock de empréstimos para habitação própria permanente com taxa variável, enquanto a Euribor a seis meses representa 32%.

Após ter disparado a 12 de Abril de 2022 para 0,005%, pela primeira vez positiva desde 5 de Fevereiro de 2016, a Euribor a 12 meses está em terreno positivo desde 21 de Abril de 2022.

A média da Euribor a 12 meses avançou de 3,338% em Janeiro para 3,534% em Fevereiro, mais 0,196 pontos.

No prazo de seis meses, a taxa Euribor, que entrou em terreno positivo a 6 de Junho, também baixou esta terça-feira, para 3,071%, menos 0,024 pontos, contra o máximo desde Novembro de 2008, de 3,461%, verificado também a 9 de Março.

A Euribor a seis meses esteve negativa durante seis anos e sete meses (entre 6 de Novembro de 2015 e 3 de Junho de 2022).

A média da Euribor a seis meses subiu de 2,864% em Janeiro para 3,135% em Fevereiro, mais 0,271 pontos.

Em sentido contrário, a Euribor a três meses, que entrou a 14 de Julho em terreno positivo pela primeira vez desde Abril de 2015, avançou esta terça-feira, ao ser fixada em 2,908%, mais 0,016 pontos e contra o máximo desde Novembro de 2008, de 2,978%, verificado a 10 de Março.

A taxa Euribor a três meses esteve negativa entre 21 de Abril de 2015 e 13 de Julho último (sete anos e dois meses).

A média da Euribor a três meses subiu de 2,354% em Janeiro para 2,640% em Fevereiro, ou seja, um acréscimo de 0,286 pontos.

As Euribor começaram a subir mais significativamente desde 4 de Fevereiro de 2022, depois de o Banco Central Europeu (BCE) ter admitido que poderia subir as taxas de juro directoras este ano devido ao aumento da inflação na zona euro e a tendência foi reforçada com o início da invasão da Ucrânia pela Rússia a 24 de Fevereiro de 2022.

Na última reunião de política monetária, a 16 de Março, o BCE voltou a subir em 50 pontos base as taxas de juro directoras, acréscimo igual ao efectuado a 2 de Fevereiro e a 15 de Dezembro, quando começou a desacelerar o ritmo das subidas em relação às duas registadas anteriormente, que foram de 75 pontos base, respectivamente a 27 de Outubro e a 8 de Setembro. Foi a 21 de Julho de 2022, que o BCE retomou, pela primeira vez em 11 anos, as subidas das três taxas de juro directoras - que nessa data foi de 50 pontos base.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respectivamente, de -0,605% a 14 de Dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% a 20 de Dezembro de 2021.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.