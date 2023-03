Credit Suisse pode vir a custar 12.600 euros a cada suíço e milhares de empregos

O negócio da compra do Credit Suisse parece ter mais buracos do que queijo, mas para o rival UBS, que vai pagar uma ninharia para ficar com o principal concorrente, este "casamento de conveniência" é quase o negócio do século. Mas se o UBS fica com a parte comestível, há quem vá ficar com os buracos. Se forem executados os 110 mil milhões de euros em garantias prometidas pelo governo suíço (9,1 mil milhões em garantias directas e 101 mil milhões em liquidez com garantia pública), evitar a bancarrota do Credit Suisse e, dessa forma, "sossegar os mercados", pode vir a custar até 12.500 francos suíços (cerca de 12,6 mil euros ao câmbio actual) a cada um dos 8,7 milhões de suíços, contabiliza a Bloomberg.

