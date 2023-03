Bolsas europeias em recuperação com os olhos postos na Fed

Mantém-se a pressão sobre os juros da dívida da zona euro, com as bonds alemãs a subir 7,2 pontos base, para 2,187%.

O nervosismo que se tinha apoderado dos investidores nos últimos dias melhorou um pouco esta terça-feira, mas essencialmente nos mercados accionistas, onde se verifica, essencialmente, uma correcção face às quedas recentes. No segmento das dívidas soberanas ainda prevalece o receio face ao que se pode continuar a assistir em termos de decisões dos principais bancos centrais, relativamente a decisões de novos aumentos das taxas de juro, e o impacto que isso pode ter na solidez de alguns bancos.

No mercado accionista, a bolsa de Lisboa abriu positiva, acompanhado a evolução das congéneres europeias, onde se verificam subidas significativas das acções dos bancos, as mais penalizadas nas últimas sessões, em boa parte devido à necessidade de resgatar o Credit Suisse. O PSI nacional abriu a subir mais de 1,30%, com o BCP, a única instituição bancária cotada, a valorizar mais de 3,5%.

Em Madrid, a subida superou os 2%, com ganhos expressivos ainda nos índices de referência das bolsas de Paris (1,69%) e de Frankfurt (1,81%).

Nos mercados asiáticos, a sessão também foi de ganhos, na sequência das declarações da presidente do BCE, Christine Lagarde, ao afirmar que “o sector bancário da zona euro é resiliente, com fortes posições de capital e liquidez”, o que ajudou à recuperação dos mercados accionistas esta segunda-feira.

No mercado da dívida, os juros a 10 anos das obrigações portugueses avançaram, ao início da manhã, 4,1 pontos base, para 3,042%.

As yields das obrigações espanholas também subiam na mesma ordem de grandeza. E as bonds alemãs, referência para a Europa, subiram 7,2 pontos base, para 2,187%.

A grande expectativa dos mercados está na reunião de dois dias da Reserva Federal norte-americana (Fed) iniciada hoje, e cujas decisões, nomeadamente sobre a evolução das taxas de juro de referência, serão anunciadas esta quinta-feira. Os receios dos investidores de uma nova subida das suas taxas de juro são grandes.