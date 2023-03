Ricardo Regufe, representante de Cristiano Ronaldo, deixa a Seleção Nacional

Ricardo Regufe deixou as comitivas da Selecção Nacional, depois de quase duas décadas ao serviço da equipa das quinas. Regufe é o actual representante de Cristiano Ronaldo e esteve envolvido directamente na transferência de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr, da Arábia Saudita, depois do Campeonato do Mundo do Catar.

Desde a transferência do capitão nacional, iniciou um novo ciclo na sua vida profissional. Regufe pediu à Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para deixar de integrar as comitivas portuguesas, decisão que foi respeitada pelos responsáveis federativos.

Nas suas redes sociais, Ricardo escreveu uma mensagem de agradecimento aos colegas, treinadores e ao staff da equipa das quinas e reforçando a ideia de que “o desejo de ver a nossa Selecção ganhar é sempre o mesmo”. “Foi um orgulho e um privilégio ter servido o meu país enquanto membro das comitivas da Selecção Nacional ao longo de duas décadas. Vivi momentos inesquecíveis e fiz amizades para a vida. Vi de perto a Selecção Nacional ganhar os dois grandes troféus que conquistou ate hoje e assistir à consagração de Cristiano Ronaldo como o melhor jogador do Mundo”, pode ler-se.

Ricardo Regufe, que nasceu em Matosinhos, no Porto, jogou no Leixões até ao escalão sénior, quando a equipa estava sob o comando de Fernando Folha. Mais tarde, prosseguiu no Castêlo da Maia e no Foz Côa, mas abandonou a carreira desportiva aos 21 para se focar no marketing desportivo.

A ligação entre Ricardo Regufe à Selecção Nacional começou em 2003 quando era “Sports Marketing Manager Football Portugal” para a Nike. No Mundial da Rússia, Euro 2020 e no Mundial do Catar acompanhou a comitiva portuguesa como assistente pessoal.