Nuno Borges estende série vitoriosa até ao quadro principal do Miami Open

Após o triunfo no Arizona, o tenista luso venceu as duas rondas do qualifying do Masters 1000 da Florida.

Nuno Borges vai finalmente estrear-se no quadro principal de um torneio ATP Masters 1000. Um desfecho merecido para o número um português que está a atravessar o melhor momento da carreira e deu seguimento ao triunfo no Arizona Tennis Classic com duas vitórias na fase de qualificação do Miami Open a última na noite desta terça-feira em Portugal, frente ao croata Borna Gojo.

Depois de um merecido mergulho na piscina do Phoenix Country Club, pouco tempo sobrou a Borges para comemorar o triunfo no challenger da categoria 175 (o número de pontos para o vencedor), o maior da carreira até ao momento. Nessa noite, o tenista da Maia teve de apanhar o avião para cobrir os três mil quilómetros que distam de Miami – quando já eram 2h30 da madrugada na Florida – para disputar o segundo torneio ATP Masters 1000 do ano, onde figura como o jogador mais cotado da fase de qualificação. Pelo meio, uma escala em Atlanta (5h30, hora de Miami) e um atraso de meia-hora, devido a uma avaria técnica e consequente troca de avião. Chegou às 11 da manhã ao hotel, onde descansou um pouco antes de ir para o Hard Rock Stadium. E menos de 24 horas depois da conquista do título em Phoenix, Borges entrou no court para defrontar, e vencer, o norte-americano Steve Johnson.

“Provavelmente dormi um total de quatro horas e meia. Talvez duas horas no primeiro voo, hora e meia no segundo e uma hora no hotel. Não dormi muito e foi tentar gerir ao máximo a minha situação e descansar e preparar-me para o jogo”, revelou Borges, após o primeiro compromisso em Miami.

O número um português, esta semana no seu melhor ranking de sempre (68.º), assinou uma exibição sólida diante de Johnson (152.º), que tinha derrotado, por duas vezes (qualifying e quadro principal), no mês passado, em Delray Beach. Borges cedeu somente 13 pontos em 10 jogos de serviço e não sofreu qualquer break, para alcançar nova vitória, desta vez com os parciais de 6-4, 6-4.

Na ronda de acesso ao quadro principal, diante do croata Borna Gojo (113.º) – a quem tinha vencido há três semanas, na final do challenger de Monterrey, o maiato de 26 anos repetiu a exibição até ao tie-break do segundo set; até então, tinha cedido apenas 12 pontos em 11 jogos de serviço. Borges dispôs de um match-point, a 6/5, mas acabaria por ceder quando Gojo dispôs do seu primeiro set-point. O terceiro set foi mais sofrido, com Borges a ter de anular cinco break-points para levar a decisão novamente para o jogo decisivo. Borges desperdiçou um segundo match-point, quando serviu a 6/5, mas aproveitou o terceiro, a 7/6, para carimbar a entrada no quadro principal ao fim de duas horas e meia, com os parciais de 6-4, 6-7 (6/8) e 7-6 (8/6).

O Miami Open apresenta um quadro fortíssimo, de 96 jogadores, com a presença de 20 dos melhores 25 do ranking mundial. Além de Novak Djokovic, proibido de entrar no EUA, o torneio ficou recentemente sem os lesionados Rafael Nadal, Sebastian Korda, Jack Draper e Stan Wawrinka – este último também não irá estar no Estoril.