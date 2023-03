A afinação natural do Sobreiro Assobiador

Se cada árvore compõe a sua própria melodia, a canção do Sobreiro Monumental de Águas de Moura, em Marateca, concelho de Palmela, enche-se dos passarinhos que habitam a sua copa e do agitar das folhas afagadas pelo vento (além do trânsito da N5, ao fundo). É desta afinação natural, aliás, que lhe vem o nome de “assobiador”. Com a sua copa majestosa, de quase 30 metros de largura, a árvore surge isolada na relva, protegida por pilaretes; faz-lhe companhia um parque infantil construído mesmo ao lado, e um estacionamento onde a câmara instalou um posto de carregamento rápido para carros eléctricos.

