Carvalho de Calvos: uma ode à imaginação da natureza

O carvalho-alvarinho é uma espécie com um “especial papel de suporte de biodiversidade”, explica o biólogo João Soutinho. E este Carvalho de Calvo, explica, tem “muitos, muitos, muitos micro-habitats”. Na casca áspera desvendam-se fendas por onde passaram insectos como a vaca-loura (Lucanus cervus), o maior escaravelho que temos em Portugal, que procura sempre árvores de grande porte. É, digamos assim, o insecto de estimação de João Gonçalo, que foi um dos criadores do projecto de ciência cidadã dedicado a identificar este escaravelho por todo o país. No tronco do Carvalho de Calvos, o biólogo mostra-nos também uma parte com escorrência de seiva, com um leve odor a... pipa de vinho.

Esta terça-feira celebra-se o Dia Mundial da Árvore. Saiba mais: