P24. “O Brasil é cruel num momento em que mulheres precisam de apoio, como num aborto”

Quando recebeu um diagnóstico de malformação fetal e decidiu interromper a gravidez, um sentido de missão ganhou forma para a documentarista brasileira Eliza Capai. Achou que, se não se expusesse, não teria mais direito de fazer documentários. No seu novo filme, Incompatível com a Vida (2023), que será lançado no próximo mês, aborda a perda de uma filha que não chega a ser. Neste P24 ouvimos um excerto da sua conversa com a jornalista Ana Cristina Pereira.

