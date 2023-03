Em cinco anos nunca houve tantos gestores públicos a pagar multa para evitar julgamento

No ano passado, 50 gestores públicos pagaram voluntariamente uma multa por infracção financeira, evitando assim irem a julgamento, revelam dados compilados pelo Tribunal de Contas a pedido do PÚBLICO.

Os responsáveis das entidades que gerem dinheiros públicos e que estão sujeitos às regras do Tribunal de Contas (TdC) estão a optar por pagar voluntária e antecipadamente multas por infracções financeiras, evitando assim a ida a julgamento, revelam dados compilados pela instituição a pedido do PÚBLICO. Em 2022, foram 50 os gestores que o fizeram, um aumento significativo face aos 11 verificados um ano antes, no que se traduziu no valor mais alto em cinco anos.