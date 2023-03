Em Valência, Espanha, a tradição voltou a cumprir-se em tempo de Fallas, este domingo: na noite do fogo arderam as esculturas de cartão e madeira (as fallas), como manda a tradição. O fogo destrói o antigo e anuncia o novo. Aqui, mesmo a tempo de deixar o Inverno para trás e receber a Primavera. Como escreve Tomás Reis, que andou a passear por Valência, nas Fallas, "o fogo é o maior escultor".