Mais um sonho Exodus concretizado: o mundo todo dentro de uma galeria em Aveiro

Vai deixar de ser preciso esperar um ano inteirinho para termos um pedaço de Exodus Aveiro Fest. Depois de seis anos de festival internacional de fotografia e vídeo de viagem, os responsáveis pela sua realização anunciaram a concretização de um "sonho" com a abertura do seu próprio espaço. "Chegou o momento!", confirmaram à Fugas.

O Espaço Exodus abre as suas portas no sábado, dia 25 de Março, com uma pequena amostra do "vasto espólio fotográfico" e com o primeiro contacto com esta nova vida Exodus, repleta de conversas e debates, workshops, projecção de documentários e a promessa de muitas outras iniciativas relacionadas com fotografia, viagem, aventura, conservação da natureza "e não só".

O dia começa pelas 15h30 com a inauguração oficial do Espaço e de uma exposição que contará com 25 imagens de 25 oradores Exodus Aveiro Fest — a Fugas revela aqui uma pequena selecção.

O programa deste dia especial prossegue com um Instameet, que vai percorrer e fotografar a cidade de Aveiro até ao anoitecer. Depois do jantar, e pela noite dentro, a exploradora e viajante Tânia Muxima contará em primeira mão a mais recente aventura por terras islandesas: 33 dias de bicicleta, "dez dos quais resguardada das tempestades".

Os eventos de dia 25 de Março são de entrada gratuita. O Espaço Exodus fica na Rua 31 de Janeiro, n.º 19, fracção R (cave), com entrada pela rua da bilheteira do Teatro Aveirense.