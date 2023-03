Terça na TV: A Revolta de McQueen, catedrais góticas e o “penta” do Brasil

CINEMA

Paris 13

RTP1, 23h58

Emilie (Lucie Zhang) vive num apartamento na periferia de Paris. Quando percebe que o ordenado não chega para pagar as contas, decide pôr um anúncio para arrendar um quarto.

É assim que conhece Camille (Makita Samba), um jovem professor a terminar um doutoramento, com quem se envolve romanticamente. Mas ele, que até aí apenas estava interessado em sexo, acaba por se enamorar de Nora (Noémie Merlant), uma colega que, por sua vez, se sente ligada a Amber (Jehnny Beth).

“São personagens que não são aquilo que pensam ser. O mundo vai ensinar algo a cada um, como nos filmes do Rohmer: no fim, cada um encontra o seu lugar”, explica Jacques Audiard, que produz, escreve e realiza este filme a preto e branco. O argumento tem por base as novelas gráficas Killing and Dying, Amber Sweet e Hawaiian Getaway, do cartoonista Adrian Tomine.

Doutor Sono

Hollywood, 00h35

Escrito e dirigido por Mike Flanagan, dá seguimento à história de The Shining, o livro de Stephen King que deu origem ao filme homónimo de Stanley Kubrick. Reencontramos Dan (Ewan McGregor) já adulto. Embora seja um homem traumatizado e alcoólico, terá de se tornar o protector de uma jovem que é perseguida por ter um poder especial.

DOCUMENTÁRIOS

Brasil 2002: A História Real

TVCine Edition, 18h40

A 30 de Junho de 2002, no Japão (que co-organizava o Mundial de Futebol com a Coreia do Sul), a selecção brasileira derrotava a Alemanha por duas bolas a zero, conquistando o seu quinto título de campeão mundial. Juliano Belletti, um dos convocados, foi filmando por dentro a jornada rumo à vitória. É esse registo que estrutura o documentário de Luís Ara.

As imagens de Belletti “são incríveis e captam os altos e baixos e a emoção pura daqueles dias”, num “registo pessoal de um torneio muito especial”, comenta Roberto Carlos, um dos jogadores em foco, ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Ronaldo, Gilberto Silva ou do treinador Luiz Felipe Scolari. Também surgem figuras como David Beckham, Michael Owen ou o árbitro Pierluigi Collina, que dirigiu a partida final.

A Viagem de Lucy

Odisseia, 20h29

Abordagem à missão Lucy, da NASA, pelo olhar dos cientistas envolvidos, desde a concepção até ao lançamento, em Outubro de 2021. Projectada para durar 12 anos, a missão foi criada para estudar os asteróides troianos de Júpiter e compreender melhor as origens do Sistema Solar.

Os Segredos das Catedrais Góticas

RTP2, 20h39

Situada nos arredores de Paris e conhecida como mausoléu da monarquia francesa, a basílica de Saint-Denis é exemplar das primeiras manifestações da arquitectura gótica. É a partir deste monumento que Jérome Gluzicki traça a origem do estilo e vai, segundo a sinopse, “ao coração desse período grandioso e misterioso que foi o tempo das catedrais”.

A Revolta

RTP2, 23h26

Depois da série de filmes Antologia do Pequeno Machado, em que recorria à ficção para retratar a vivência da comunidade caribenha em Londres, o cineasta e artista visual Steve McQueen assina esta minissérie de três episódios sobre outros três eventos decisivos para a experiência negra no Reino Unido, agora em formato documental.

Todos aconteceram em 1981: primeiro, o incêndio de New Cross, que resultou na morte de 13 jovens negros; segundo, o Dia de Acção da Comunidade Negra em que 20 mil pessoas manifestaram a sua revolta em Londres; e finalmente os motins de Brixton.

Co-dirigida por McQueen e James Rogan, A Revolta (Uprising no título original) ganhou o BAFTA de melhor série factual. Estreia-se hoje na RTP2, onde fica diariamente.

SÉRIE

Os Crimes de Sommerdahl

RTP2, 22h01

Estreia. Crime, drama e um triângulo amoroso. A acção passa-se na cidade costeira de Helsingør, onde o inspector Dan Sommerdahl vai deslindando homicídios juntamente com a mulher, Marianne, que é técnica criminal, e com o melhor amigo, o detective Flemming Torp. A tensão entre eles é evidente: Marianne está pronta para se divorciar de Dan e Flemming perfila-se como o seu novo interesse amoroso. Os oito episódios são exibidos de segunda a sexta.