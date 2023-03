“Camões consegue denunciar as formas mais violentas de expansionismo dos portugueses”

Podemos falar de heróis, mesmo de “heróis do mar”, quando falamos dos séculos XV e XVI? Mas não estejam à espera que o historiador Diogo Ramada Curto, um cronista que gosta de uma boa polémica, evoque os chamados “descobridores” como os seus “heróis do mar”.

Luís de Camões, autor de Os Lusíadas, surge nesta entrevista como um dos "heróis do mar", ao lado de homens como Fernão Mendes Pinto e dos heróis da História Trágico-Marítima. Mostram uma grande tenacidade no seu percurso de vida e foram capazes de expressar dúvidas e críticas acerca do processo de expansão imperial em que se viram envolvidos. Um pensamento dissidente.

Esta é a quarta entrevista da série Os Desafios da Liberdade a pretexto do 33.º aniversário do PÚBLICO.