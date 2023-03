A nova Guerra Fria e a ascensão da China no Médio Oriente

No centro da nova Guerra Fria não está a rivalidade EUA-Rússia que é globalmente secundária, embora importante para a Europa pela geografia. No centro está a rivalidade EUA-China.

1. Parece cada vez mais evidente que está a emergir uma nova Guerra Fria. Todavia, esta Guerra Fria não é a mesma que opôs os EUA à União Soviética até à queda do Muro de Berlim em 1989. Vivemos num mundo profundamente alterado pela globalização dos últimos 30 anos. Há hoje um grau de interdependência e complexidade muito mais elevado do que existia no passado. A enorme interdependência económico-financeira-tecnológica EUA-China não tem comparação com a quase inexistente interdependência EUA-União Soviética. No mundo do passado, onde existia uma intensa competição ideológica entre capitalismo e comunismo, a lógica da separação económica e política entre blocos era praticamente total. Mas esse passado é hoje praticamente irrelevante.