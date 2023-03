As imagens da vida de Rui Nabeiro, o mais popular empresário de Portugal

Morreu aos 91 anos o empresário mais popular de Portugal que, ao tornar-se adulto, assumiu os destinos de uma pequena empresa familiar de torrefacção, vindo a ser, anos depois, o fundador de um dos maiores grupos económicos do país — hoje Grupo Nabeiro - Delta Cafés — que actualmente vai muito além da torra e da venda de café.

Além da sua veia económica, Rui Nabeiro chegou a ser nomeado para a presidência da Câmara de Campo Maior, antes da Revolução do 25 de Abril, mas apenas assumiu as funções durante parcos meses. Mais tarde, já em democracia, voltou ao lugar, eleito nas listas do PS, e aí ficou durante nove anos.

Apesar da passagem pela política, não foi esse o instrumento com que mais influenciou os destinos da sua terra, Campo Maior. Foi como empresário que Rui Nabeiro, nascido em 1931, mudou a face do concelho e que se tornou no maior empregador da região.

Campo Maior já decretou cinco dias de luto municipal.

“Para uns, comendador, para outros, sr. Rui, para todos nós uma pessoa verdadeiramente inspiradora, que fez da sua vida e paixão pelo café um exemplo para todos os portugueses”, lê-se na publicação da Delta, no Facebook, onde se dá conta da morte do fundador.