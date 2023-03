UBS oferece mil milhões de dólares para comprar Credit Suisse

Oferta do UBS fica muito abaixo do actual valor de mercado do Credit Suisse. Negócio poderá ser anunciado nas próximas horas.

O UBS está disposto a adquirir o Credit Suisse por um valor até 1000 milhões de dólares, muito abaixo daquele que é, mesmo após as quedas registadas nas últimas semanas, o preço de mercado actual desta instituição financeira.

Numa corrida contra o tempo para, antes da reabertura dos mercados na segunda-feira, apresentar uma solução que evite o colapso do Credit Suisse, a principal solução em cima da mesa é a absorção do banco pelo seu rival histórico na Suíça, actualmente com uma muito maior dimensão e, principalmente, com uma credibilidade nos mercados muito mais alta.

No entanto, apesar da pressão que está a ser exercida pelos reguladores para avançar para uma aquisição, os responsáveis do UBS estão a mostrar que pretendem reduzir ao mínimo possível os riscos assumidos ao ficar nas suas mãos com um banco que, nos últimos anos, tem sido uma fonte de prejuízos muito considerável.

De acordo com informações avançadas este domingo pelo Financial Times, a administração do UBS avançou com uma proposta de compra do Credit Suisse por um valor até 1000 milhões de dólares (cerca de 950 milhões de euros). Este montante, significaria que o UBS pagaria apenas 0,25 francos suíços por cada acção do Credit Suisse, bastante abaixo dos 1,86 francos suíços registados na sexta-feira no fecho do mercado, no seguimento de uma semana em que as acções do banco perderam uma parte importante do seu valor.

Para além disso, de acordo com a Reuters, o UBS pretende ainda que as autoridades suíças avancem com uma garantia pública que salvaguarde a instituição de perdas que venham a ser entretanto encontradas, num valor que pode ascender aos 6000 milhões de euros. O governo suíço prepara-se igualmente para alterar a lei de modo a que a compra do Credit Suisse por parte do UBS não tenha de ser aprovada pelos actuais accionistas do banco em dificuldades, que se preparam para perder a grande maioria do seu investimento.

Já a agência Bloomberg escreve este domingo que, entre os responsáveis políticos suíços, a única alternativa que é vista a uma compra por parte do UBS, é a nacionalização parcial ou total do Credit Suisse.

Os dois grandes bancos suíços vivem actualmente circunstâncias muito diferentes. Enquanto o UBS registou, em 2022, um lucro de cerca de 7,1 mil milhões de euros, o Credit Suisse apresentou prejuízos da mesma dimensão. Os activos do UBS são de quase o dobro dos do Credit Suisse e o seu valor em bolsa quase oito vezes maior.