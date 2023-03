Funeral de Rui Nabeiro realiza-se a 21 de Março em Campo Maior

O velório do empresário realiza-se a partir das 12 horas de segunda-feira, 20 de Março, na Igreja Matriz de Campo Maior.

As cerimónias fúnebres do empresário Rui Nabeiro, que morreu este domingo, 19 de Março, aos 91 anos, vão decorrer na Igreja Matriz de Campo Maior (Portalegre), a partir das 12 horas de segunda-feira, divulgou a família.

Em comunicado, a família do empresário indica ainda que a missa de corpo presente será realizada terça-feira, 21, pelas 12 horas, na Igreja Matriz de Campo Maior, seguindo-se o cortejo fúnebre em direcção ao Cemitério Municipal de Campo Maior.

O empresário Rui Nabeiro, fundador do Grupo Nabeiro - Delta Cafés, morreu este domingo vítima de doença, no Hospital da Luz, em Lisboa, disse à Lusa fonte do grupo.