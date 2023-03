FC Porto vence clássico e integra trio de líderes da Liga de basquetebol

O FC Porto aproveitou da melhora forma o clássico da 3.ª jornada da segunda fase da Liga portuguesa de basquetebol para se juntar aos rivais no comando da prova. No Dragão Arena, venceu o Sporting, por 72-71, e capitalizou a derrota do Benfica em Oliveira de Azeméis, no sábado.

Num jogo muito equilibrado, como se previa, os "leões" conseguiram impor-se no primeiro período (13-18), registando-se no segundo uma reacção muito forte da equipa da casa, com um parcial de 21-18. O intervalo chegava, assim, com 34-36, uma média de pontuação muito modesta.

Na segunda parte, o FC Porto aproveitou o terceiro quarto para se impor ao rival, com 23-15, uma vantagem que acabou por ser decisiva num último período em que o Sporting ficou por cima (15-20), acabando por ceder no final por um ponto apenas.

Graças a este resultado, os "azuis e brancos" passam a somar 45 pontos, os mesmos que apresentam o Sporting e o Benfica, depois de ter sido surpreendido pela Oliveirense no sábado à tarde (70-68).