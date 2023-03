Carlos Alcaraz continua a brilhar no mesmo de Março

Atingir a final nos dois Masters 1000 que habitualmente se realizam em Março, em Indian Wells e Miami, é um feito mais raro do que chegar ao primeiro lugar do ranking. No entanto, aos 19 anos, Carlos Alcaraz tornou-se no 18.º jogador a entrar nessa lista, depois de derrotar Jannik Sinner, na meia-final do BNP Paribas Open. O tenista espanhol, um dos 28 jogadores que já lideraram o ranking ATP, triunfou em Miami no ano passado e vai tentar completar o Sunshine Double — nome pelo que é conhecida a “dobradinha”.

Em mais um episódio de uma rivalidade que muitos esperam que tenha uma longa duração, Alcaraz (2.º) superou Sinner (13.º), por 7-6 (7/4), 6-3 — um encontro bem mais curto do que o épico quarto-de-final do último US Open, que terminou às 2h50 da madrugada de Nova Iorque. “Eu diria que vamos travar uma grande rivalidade nos próximos anos. Estamos a jogar nos grandes torneios e vamos fazer grandes jogos. O que posso dizer é que estou muito feliz com a minha primeira final em Indian Wells”, afirmou o espanhol.

Sinner começou por liderar por 4-2, mas uma série de 11 pontos consecutivos inverteu a situação a favor de Alcaraz. A 6-5, o italiano de 21 anos ainda esteve a um ponto de ganhar o set, mas Alcaraz encontrou solução para escapar dessa situação. “Defrontar Jannik nunca é fácil. Tive de ultrapassar alguns problemas, enfrentei um set-point e sabia que tinha de elevar o meu nível. No segundo set, pus os nervos de lado e joguei mais relaxado. Acho que foi essa a chave de tudo”, explicou Alcaraz.

Na final, o tenista de Murcia vai encontrar Daniil Medvedev, o único tenista do top 10 que já defrontou e nunca venceu — no torneio de Wimbledon de 2021, o russo venceu sem perder um set. “Quero mesmo defrontar os melhores tenistas do mundo. Sempre disse que, para se ser o melhor, é preciso bater os melhores e eu diria que Daniil é o melhor neste momento, está numa série espantosa”, reconheceu Alcaraz. Na meia-final, Medvedev (6.º) somou a 19.ª vitória consecutiva e eliminou o norte-americano Frances Tiafoe (16.º), por 7-5, 7-6 (7/4).

A vitória no derradeiro encontro do BNP Paribas Open permitirá a Alcaraz regressar ao primeiro lugar do ranking e destronar Novak Djokovic que foi impedido de entrar nos EUA, para disputar este torneio e o de Miami.

Na final feminina, Elena Rybakina (10.ª) conquistou o seu primeiro título da categoria Masters 1000, ao derrotar Aryna Sabalenka (2.ª), por 7-6 (13/11), 6-4. A primeira vitória de Rybakina sobre a bielorrussa em cinco duelos (incluindo a final do Open da Austrália) ficou marcado pelo primeiro set de 78 minutos, em que Sabalenka somou 10 duplas-faltas e que se registaram oito set-points, seis dos quais para a russa.