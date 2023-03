Segunda na TV: Fellini, Sherlock, uma grande chef e outro minúsculo

No dia em que Marlene Vieira abre a sua Cozinha de Chef, também chega O Show do Mini Chef para miúdos. WikiLeaks, Kalifornia e máscaras pagãs são outros pratos do dia.

CINEMA

O Quinto Poder

AXN Movies, 19h05

Em 2010, uma organização sem fins lucrativos divulga milhares de documentos relativos à política externa dos EUA, à Guerra no Iraque e a vários outros temas do foro da diplomacia internacional que envolvem governos e multinacionais.

Realizada por Bill Condon e escrita por Josh Singer, esta é a história ficcionada da WikiLeaks. Benedict Cumberbatch e Daniel Brühl encarnam, respectivamente, Julian Assange e o colega Daniel Domscheit-Berg.

Kalifornia

AMC, 22h59

Road thriller dirigido por Dominic Sena, segundo um argumento de Stephen Levy e Tim Metcalfe. Brian (David Duchovny) e Carrie (Michelle Forbes) viajam para a Califórnia para começar uma nova vida. Ele, que quer escrever um livro sobre assassinos em série, aproveita para visitar sítios onde foram cometidos crimes. Ela vai fotografando.

Para cortarem despesas, põem um anúncio para encontrar dois companheiros de viagem, ao qual respondem Early (Brad Pitt) e a namorada, Adele (Juliette Lewis). Não tardam a perceber que foi um erro.

A Voz da Lua

RTP2, 23h11

Inspirado n’O Poema do Lunático, de Ermano Cavazzoni, também co-autor do guião, este foi o derradeiro filme de Federico Fellini.

Com Roberto Benigni no papel principal, centra-se num homem acabado de sair de um manicómio e na forma deslumbrada como vê o mundo, fixando-se numa mulher cuja beleza equipara à Lua. Pelo caminho, vai encontrando várias personagens estranhas. A televisão, o populismo e uma visão surrealista da sociedade italiana da altura são alguns dos focos deste filme.

SÉRIE

A Origem Obscura de Sherlock Holmes

RTP2, 2h44

Antes de ser o celebrado criador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle foi pupilo de Joseph Bell na Universidade de Edimburgo. E terá sido Bell a inspiração para o detective. Esta minissérie britânica, que regressa hoje aos serões da RTP2, ficciona a relação entre eles, pondo-os a investigar assassinatos. Ian Richardson encarna Bell; Doyle é interpretado por Charles Dance.

DOCUMENTÁRIO

A Máscara e as Aldeias

RTP2, 11h03

Por aldeias de França, Bulgária, Lituânia, Itália, Portugal e outros países da Europa encontram-se rituais protagonizados por “demónios, ao mesmo tempo toscos e travessos, que trazem consigo o caos, a desordem, mas também a festividade e os seus excessos” e “arrastam as populações para mascaradas desenfreadas”, anuncia o trailer.

O documentário de Philippe Roussilhe e Sonia Paramo procura desmascarar as suas raízes, radicadas em tradições pagãs simbolicamente relacionadas com a fertilidade, a renovação, o advento da Primavera e a protecção contra maus espíritos.

CULINÁRIA

Cozinha de Chef

Casa e Cozinha, 20h35

Esteia. Marlene Vieira, chef de topo em Portugal, com reputação firmada pelo restaurante Marlene, (assim mesmo, com vírgula) e popularidade aumentada pelo Masterchef Portugal, revela “os pratos mais distintos, as receitas mais bem guardadas e os truques dos grandes chefs”, adianta o canal.

Apostado em simplificar mas temperado com ousadia, o programa vai alternando entre três abordagens: fine dining, gastronomia portuguesa e pratos do dia-a-dia com um toque de classe. Cada episódio propõe duas receitas.

Lombo de bacalhau com creme de caldo verde e francesinha de atum são os sabores escolhidos para iniciar a degustação, estendida a 11 episódios exibidos de segunda a sexta. Uma rubrica de dicas da chef e outra de conselhos da sommelier Gabriela Marques completam o cardápio.

Foto Francesinha de atum, um dos pratos do primeiro episódio de Cozinha de Chef DR

INFANTIL

O Show do Mini Chef

Nick Jr., 16h52

Estreia-se um programa culinário em stop-motion, feito para e por pequenotes. Na sua cozinha num toco de árvore, um minúsculo chef verde cozinha pratos à sua dimensão e à base de plantas, enquanto partilha e canta as alegrias da culinária, sempre inspirado pela sua heroína, Julia Child.

A robô-assistente Olly, a lagarta Ruby, o caracol Henry e o amigo RuPaul estão sempre a seu lado. A animação extra fica por conta de celebridades convidadas e de uma banda de talheres. Para ver diariamente.