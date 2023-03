Uma feira do livro, poemas por telefone e em palco no Dia Mundial da Poesia

O dia será assinalado, terça-feira, com homenagens a Ana Luísa Amaral e Eugénio de Andrade, evocações de Florbela Espanca ou da obra poética de Saramago, com poesia sufi, sul-americana ou eslava.

Uma feira do livro, a evocação de poetas, poesia por telefone e em palco são algumas das iniciativas que celebram, na terça-feira, o Dia Mundial da Poesia, um pouco por todo o país.

Na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, a partir das 18h30, a poesia é celebrada em diferentes línguas, do farsi ao árabe, passando pelo português. A sessão inclui poemas, música e conversas, nomeadamente uma sobre poesia e sufismo com Fabrizio Boscaglia, professor de Cultura Portuguesa e Espiritualidade Islâmica na Universidade Lusófona.

Esta é uma iniciativa no âmbito da exposição O Poder da Palavra IV. Sabedoria Divina: O Caminho dos Sufis, uma proposta da conservadora do Museu Calouste Gulbenkian Jessica Hallet, com a colaboração de Fabrizio Boscaglia, consultor do King's College, em Londres.

A sessão conta com a participação do mediador cultural iraniano Omid Bahrami, da actriz Teresa Coutinho, da investigadora palestiniana de estudos feministas Shahd Wadi e do escritor e poeta português Isaac Jaló, que vão ler poemas persas, árabes e portugueses de, entre outros, Rumi, Ibn Arabi, Rabia, Khayyam, Fernando Pessoa, Maria Gabriela Llansol e Sophia de Mello Breyner. A sessão será acompanhada pelo guitarrista e compositor José Peixoto.

Na Casa dos Bicos, sede da Fundação José Saramago, também em Lisboa, haverá oferta de poemas durante todo o dia e, a partir das 18h30, o escritor Fernando J.B. Martinho falará sobre a poesia do Nobel da Literatura, a propósito do recente lançamento da sua Poesia Completa.

O Centro de Línguas e Culturas Eslavas da Faculdade de Letras (FLL) da Universidade de Lisboa e a Associação Portuguesa de Escritores celebram o dia, na terça e na quarta-feira, na sala B112C da FLL, às 16h. Nestes dois dias, há leituras de poesia, música e reflexões com poetas, estudantes, professores "e todos os que quiserem participar", assinala um comunicado da Universidade. O mote é "No olhar do mocho", entendendo-se o mocho "como símbolo da sabedoria e da FLL".

O município de Oeiras, nos arredores de Lisboa, promove a IV Maratona de Poesia, entre as 13h e as 24h de terça-feira, no centro histórico da vila, com declamação de poemas, mini-tertúlias, música e dança. Esta maratona conta com, entre outros, a Livraria-galeria Verney, a Biblioteca Operária Oeirense e a Luchapa-Associação Cultural-Chá da Barra.

Em Palmela, distrito de Setúbal, a Rede de Bibliotecas Públicas do Município promove a iniciativa "Uma Ligação, Uma Poesia", este ano, em homenagem ao poeta Eugénio de Andrade (1923-2005), autor de As Mãos e os Frutos. Entre as 10h e as 19h, quem se inscrever através dos contactos 212336632 ou pelo "email" da biblioteca municipal recebe um poema, lido através de uma chamada telefónica.

Em Setúbal, cidade natal de Bocage (1765-1805), o Teatro de Animação de Setúbal apresenta, às 21:30, no Teatro de Bolso, Poetria - Poema Concerto.

No Porto, entre outras iniciativas, há comemorações no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP). No âmbito do plano curricular do Mestrado Integrado em Medicina do ICBAS, realizam-se aulas de poesia leccionadas pelo médico e poeta João Luís Barreto Guimarães, distinguido no ano passado com o Prémio Pessoa.

Segundo a Universidade portuense, o objectivo é o "de promover o interesse dos estudantes por esta área". Haverá ainda uma "conversa informal" entre João Luís Barreto Guimarães e a poeta Minês Castanheira, à qual se segue a "performance literária" Árvores e outras espécies de verso.

Em Matosinhos, nos arredores do Porto, na terça e na quarta-feira, evoca-se Florbela Espanca (1894-1930), autora do Livro de Soror Saudade.

A Fundação INATEL apresenta Poesia em Florbela, "num tributo à escritora, na cidade de Matosinhos, um dos palcos da [sua] vida e obra". Um espectáculo que "toca várias dimensões artísticas do teatro à dança, da música às artes visuais, numa viagem pelas facetas da obra" da escritora.

Na terça-feira, às 18h, na Biblioteca Municipal Florbela Espanca realiza-se uma "conversa informal" sobre a sua vida e obra, moderada por Tito Couto, autor de uma biografia de Carmen Miranda e do livro Algo Estranho Acontece, com a participação de Cláudia Pazos-Alonso, Matteo Pupillo e Eliana Barros.

Na quarta-feira, no Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery, às 21h, no âmbito do espectáculo de tributo a Florbela Espanca, haverá a leitura do Manifesto pela Poesia, da escritora Isabel Rio Novo, pela poeta e declamadora Alice Neto de Sousa.

O espectáculo tem direcção artística de Rui Sérgio e conta com interpretação de Marcantonio Del Carlo, Iolanda Laranjeiro, Alice Neto de Sousa, Jorge da Rocha, Rui Oliveira, Luísa Pinto, Cristina Bacelar e Ana Isabel Castro.

O Centro Cultural de Belém, em Lisboa, assinala o Dia Mundial da Poesia no sábado, com uma jornada dedicada a Eugénio de Andrade.

Inclui uma maratona de leitura, moderada pelo actor André Gago, uma conversa entre o professor Federico Bertolazzi e o crítico José Mário Silva, e a exibição do documentário de Jorge Campos dedicado ao poeta, entre outras acções à volta da obra do escritor.

A Casa da América Latina, também em Lisboa, celebra a data na tarde de domingo, 26 de Março, com a Festa da Poesia. O livro Vocação Suspendida de Lauren Mendineuta, será apresentado por António Carlos Cortez.

Haverá leitura de poemas por Virginia Moreno (Venezuela), Carolina Bustos Beltran (Colômbia) e Rodolfo Häsler (Cuba) e "leitura livre" com os poetas Julia Wong (Peru), Ozias Filho, Ronaldo Cagiano e Maurício Vieira (Brasil), e Lauren Mendinueta (Colômbia).

Realiza-se ainda um espectáculo musical de Cristina Clara, "inspirado pelo ensaio Expressão Feminina da Poesia na América", de Cecília Meirelles".

Feira do Livro na Casa Fernando Pessoa

A Casa Fernando Pessoa, em Lisboa, promove uma Feira do Livro da Poesia de terça-feira ao próximo domingo, onde serão homenageados os poetas Ana Luísa Amaral e Eugénio de Andrade.

A feira conta com a participação de editores e livreiros, com edições raras levadas por alfarrabistas, e o seu programa de seis dias inclui leituras, conversas, passeios, vistas, oficinas, lançamento de livros, música ao vivo.

A homenagem a Ana Luísa Amaral (1956-2022), a autora de Minha Senhora de Quê, Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana 2021, marca a abertura da Feira, enquanto a sessão dedicada a Eugénio de Andrade (1923-2005), o criador de Rente ao Dizer, Prémio Camões 2001, será no dia 24, sexta-feira.

A Feira do Livro de Poesia vai decorrer em Campo de Ourique, bairro de Lisboa onde se situa a Casa Fernando Pessoa (CFP) e que prepara, desde o passado dia 14, a celebração da poesia com versos impressos em bandeiras, colocadas pelas fachadas dos prédios — iniciativa que se repete pelo terceiro ano consecutivo.

Os 11 versos escolhidos este ano, e que se podem ler nos edifícios, são da autoria de Fernando Pessoa e dos seus heterónimos, de Adília Lopes, Ana Luísa Amaral, Camilo Pessanha, Carlos de Oliveira, Eugénio de Andrade e Gisela Casimiro.

Na Casa Fernando Pessoa e na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa, foram içadas bandeiras com versos do criador de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Bernardos Soares, entre tantos outros heterónimos e semi-heterónimos. "Os versos foram escolhidos a partir das sugestões enviadas pelo público, através de um formulário online disponibilizado pela CFP, no final do ano passado", explica a instituição.

O presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, Pedro Costa, citado pela CFP, realça que "a poesia é integral à identidade de Campo de Ourique, tal como o é Fernando Pessoa. Durante a pandemia de covid-19, que impossibilitou a realização da Feira do Livro da Poesia, fizemos questão de celebrar o Dia Mundial da Poesia levando-a às ruas e janelas, através do programa Poesia Estendida". O autarca garante que a "motivação é redobrada este ano".

A Feira, definida pela CFP como um "encontro ao ar livre com os leitores", promove "a leitura de poemas, oficinas para crianças e adultos, música e apresentações de novas edições, numa programação que se estende do jardim ao auditório da Casa Fernando Pessoa e à Biblioteca/Espaço Cinema Europa.

No Jardim da Parada cruzar-se-ão mais de duas dezenas de editores em nome próprio, com catálogos específicos de poesia, como Douda Correria, Espaço Llansol, Mariposa Azual, não (edições), Relógio D'Água ou Leya, e outros através de representantes, como Antígona, Assírio & Alvim, Boca, Casa da Achada, Orfeu Negro, Ponto de Fuga/Avesso, Saguão, Sr.Teste, Tinta da China, em livrarias como Boabá, Snob e Tigre de Papel. Haverá também alfarrabistas como a Casa Pélys e a Livraria Miguel de Carvalho.

A CFP destaca a possibilidade de se encontrarem aqui "títulos raros, como uma primeira edição de Mensagem (1934), de Fernando Pessoa". Outra das obras disponíveis no Jardim da Parada será a antologia Florilégio, organizada por Maria Sequeira Mendes, Joana Meirim e Nuno Amado.

Este livro, segundo nota da editora, "procura sensibilizar para a leitura de poemas", e reúne "um conjunto de mais de 40 poema — de autores nacionais e estrangeiros, consagrados ou não tão conhecidos —, compaginando-os com as respectivas leituras, isto é, análises e comentários ao texto poético".

"Assim, diversos leitores explicam-nos, em textos breves, as razões para gostarem do poema que seleccionaram e/ou os motivos pelos quais o mesmo não deve ser esquecido", afirma a não (edições), um projeto editorial independente. Adília Lopes, Alberto Pimenta, Florbela Espanca, Emily Dickinson, Arthur Rimbaud ou Kenneth Goldsmith são alguns dos poetas representados.

A apresentação da obra está marcada para sexta-feira, às 18h30, no bar do Teatro A Barraca, no Cinearte, no bairro de Santos-o-Velho.

Outra iniciativa, no âmbito da Feira é uma homenagem a Ana Luísa Amaral (1956-2022), na CFP, com uma conversa e leitura de poemas seus por outros escritores e amigos, que contará com a participação de Francisco José Viegas, Lídia Jorge, Margarida Vale de Gato e Maria do Rosário Pedreira. A moderação será feita pelo jornalista Luís Caetano.

A homenagem ao poeta Eugénio de Andrade, de quem este ano se assinala o centenário do nascimento, conta com um recital de poesia e violoncelo, com Teresa Lima, Mónica Garcez e Daniela de Brito, na Biblioteca Espaço Cultural Cinema Europa.

Na terça-feira, a visita à Casa Fernando Pessoa é gratuita.