Alexandra Moura: “Entristece-me que se dê mais atenção ao influencer do que às colecções”

A poucos meses de celebrar 50 anos, a criadora reflecte sobre a moda nacional, que lamenta continuar a ser pouco valorizada. Neste sábado, apresenta-se no último dia do 52.º Portugal Fashion.

“Creio no incrível, nas coisas assombrosas, na ocupação do mundo pelas rosas, creio que o amor tem asas de ouro”, lê-se nos versos de Creio de Natália Correia, declamados pela estética de Alexandra Moura. No ateliê, em Lisboa, não faltam vestígios da colecção inspirada na obra da poetisa açoriana. Nas paredes, estão presos os desenhos e define-se o alinhamento do desfile deste sábado. A criadora é um dos destaques do último dia da 52.ª edição do Portugal Fashion.