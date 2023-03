Governo e sindicatos de professores voltam a reunir-se no dia 22. Progressão na carreira vai estar em cima da mesa

O Ministério da Educação (ME) convocou uma nova reunião negocial com os sindicatos de professores para a próxima quarta-feira, dia 22. O ministro João Costa mostrou-se esta sexta-feira disponível para abordar pontos de debate com as organizações como o da progressão na carreira docente, em concreto a questão das quotas e vagas, que tem sido contestada pelos sindicatos, que pedem a sua extinção.

"Nas propostas que vamos apresentar a questão das progressões do 5.º e no 7.º escalões estará em cima da mesa", garantiu o ministro da Educação quando questionado pelos jornalistas em conferência de imprensa no ME em Lisboa.

Da ordem de trabalhos, disse o ministro, constam "a metodologia para a redução das tarefas burocráticas dos professores", "a correcção das assimetrias introduzidas na carreira pelo período do congelamento, que afectaram professores em diferentes momentos da carreira de forma diferenciada", as "disparidades na redução da componente lectiva com a idade entre os professores que leccionam na educação pré-escolar e 1.º ciclo e os seus colegas a partir do 2.º ciclo" e também a regularização de vínculos de Técnicos Superiores e Técnicos Especializados sem funções de formação.

João Costa referiu estar optimista quanto às negociações e afirmando que, idealmente, será possível “encontrar pontos de encontro” com os representantes dos docentes.

Além desta negociação, o ministério tutelado por João Costa vai também reunir com os directores escolares na próxima semana, segunda-feira.

A Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (Andaep) pediu uma reunião ao ministro, que confirmou já estar marcada. “Será mais uma oportunidade para vermos formas de agilizar apoio aos directores”, disse João Costa.

Sindicatos e Governo estiveram desde Setembro, e até à semana passada, a negociar o novo modelo de gestão e recrutamento de professores, que terminou com negociação suplementar requerida pelos sindicatos.

O diploma foi aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e a nova versão seguirá para promulgação do Presidente da República. “Foi um processo negocial longo, de hipóteses que foram discutidas, de ideias que estiveram a ser discutidas e que agora são medidas concretas que vão começar a entrar em acção já nas próximas semanas”, disse João Costa na manhã desta sexta-feira.