O que têm em comum os Ursinhos Carinhosos, Elvis e a série de Meryl Streep e Edward Norton?

Donald Glover tem uma nova série, Meryl Streep e Edward Norton também, Keira Knightley tem um filme exclusivo do streaming, um dos filmes dos Óscares estreia-se dentro de dias nas plataformas, os U2 estendem os seus tentáculos esta sexta-feira não só para as lojas de discos mas também para a televisão digital. Isto é só uma amostra do que acontece a partir desta sexta-feira e durante a próxima semana nas plataformas disponíveis em Portugal.

Há muito que não é novidade ter um membro da chamada "A List" de Hollywood numa série de televisão, e ainda mais de televisão em streaming. Os documentários que passam a mão pelo pêlo aos músicos ou outros artistas também não são os OVNI de outrora.

Mas, dias passados após os Óscares, que tantas estrelas tiveram na assistência, ainda se contam aquelas que não estiveram — como Tom Cruise, ausente ao serviço de mais uma Missão: Impossível, ou James Cameron, que não viajou por "motivos pessoais". Na mesma noite, Denzel Washington e Spike Lee, que não estavam nomeados, é certo, mas que são viajantes frequentes para a cerimónia dourada do cinema norte-americano, estavam num jogo dos New York Knicks contra os Boston Celtics, da NBA. E, na mesma lógica, celebrou-se que afinal Rihanna e Lady Gaga estariam mesmo presentes na cerimónia e até iam cantar os temas pelos quais estavam nomeadas (nenhuma ganhou).



Serve tudo isto para dizer que, entre póneis encantados, inspectores da PJ, ursinhos carinhosos, jornais italianos contra a Mafia ou Elvis versão agente secreto, a oferta das plataformas esta semana tem tudo o que os Óscares costumam ter, gostavam de ter e mais alguns pozinhos.

Apple TV+

Sexta-feira, 17 de Março



Extrapolations — Série de Scott Z. Burns (Contágio, Uma Verdade Inconveniente), estreia os primeiros três episódios esta sexta-feira e goteja os restantes cinco a cada sexta-feira. A ideia não é simples, mas é importante: num futuro próximo, as consequências das alterações climáticas já se inculcaram no dia-a-dia e oito histórias independentes mas relacionadas abordam os grandes temas do amor, família, fé ou trabalho em todo o mundo. Alguns dos nomes do elenco são Meryl Streep, Edward Norton, Matthew Rhys, Heather Graham, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, David Schwimmer, Judd Hirsch, Cherry Jones, Indira Varma, Diane Lane, Keri Russell, Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Ben Harper ou Murray Bartlett.

Amazon Prime Video

Sexta-feira, 17 de Março

Swarm — Nova série criada por Donald Glover e Janine Nabers, Swarm, passa-se entre 2016 e 2018 e é protagonizada por Dominique Fishback, que interpreta Dre, uma fã obcecada com a maior estrela pop do mundo, que acaba a viajar pelo seu país. Swarm estreou-se no Festival de Cinema e Televisão South by Southwest em Austin, no Texas, e conta ainda com Chlöe Bailey, Damson Idris e com participações especiais de Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons e Byron Bowers.



PRAXX — A segunda temporada da série portuguesa sobre a tragédia do Meco já se estreou há meses na plataforma Opto, da SIC, e a Amazon também já anunciara a sua estreia para o mês passado. Desta é que é, e chega então a ficção inspirada em acontecimentos reais que levaram à morte de seis jovens.



A Rapariga no Comboio — Um filme de 2016 baseado no romance homónimo best-seller de Paula Hawkins, protagonizado por Emily Blunt, que interpreta uma divorciada perdida cujo olhar passa pela janela do comboio na sua viagem diária para a cidade em busca de entretenimento. Há um casal que lhe chama particularmente a atenção, cuja casa vê da janela, e que um dia parece ter-se envolvido numa situação violenta.



Dom — Nesta segunda temporada, Dom é já o criminoso mais procurado do Rio de Janeiro e acaba mesmo preso.

Netflix

Sexta-feira, 17 de Março

Hasta el cielo: A Série — Para não voltar a depender do seu pai, que é traficante de bens roubados, uma mãe junta-se ao gangue do seu falecido marido e que pilha Madrid. Os seus adversários são a polícia, outras máfias da capital espanhola e o mistério da morte do seu marido.



A Elefanta do Mágico — Em busca da sua irmã, Peter encontra uma misteriosa elefanta e tem a obrigação de cumprir três tarefas inconcebíveis mas que terão um enorme impacto na sua cidade. Este filme é baseado no romance clássico de Kate DiCamillo.



Noise — Mais um filme a estrear-se esta sexta-feira na Netflix, desta feita para contar a história de Matt, influenciador digital e jovem pai que de repente descobre segredos de família.



O Rei das Sombras — E outro filme, que se foca na relação entre dois irmãos, Adama, de 25 anos e que perdeu a visão na infância, e Ibrahim uma figura carismática, após a morte súbita do pai.



Agent Elvis — Série de animação em que Elvis Presley é recrutado para um programa de espionagem e se mantém nos palcos como rei do rock. Dez episódios. A voz de Elvis é a de Matthew McConaughey. Promissor.

Terça-feira, 21 de Dezembro



Perdemos a Nossa Humana — Especial interactivo em que dois animais de estimação um dia acordam e todos os humanos desapareceram. O gato Pud e a cadela Ham descobrem mundos novos enquanto procuram a sua dona. Com vozes de Ben Schwartz e Ayo Edebiri



Quarta-feira, 22 de Março

O Reino — O thriller político produzido na Argentina volta para a sua segunda e derradeira temporada. Esta é a história do líder religioso Emilio Vázquez Pena que passou para a frente na corrida eleitoral para a presidência após o homicídio de outro político e agora é Presidente da Argentina. Segue-se uma luta já ditatorial e um reino de terror. Seis episódios.



Waco: Apocalipse Norte-Americano — O famoso suicídio em massa de 1993 em Waco, no estado norte-americano do Texas, já deu origem a vários documentários e até a uma recente série de ficção com Taylor Kitsch. A Netflix promete que esta minissérie documental de três episódios é "o relato definitivo dos acontecimentos" em que os seguidores de David Koresh primeiro foram cercados pelas autoridades, depois focados ininterruptamente pelas câmaras de televisão e, por fim, carbonizados pelo fanatismo.



O Agente da Noite — Thriller de acção de dez episódios baseado no romance de Matthew Quirk sobre um agente do FBI que começa por baixo: trabalha na cave da Casa Branca, a olhar para um telefone que nunca toca – até à noite em que o faz. Dez episódios.

Disney+

Sexta-feira, 17 de Março

Estrangulador de Boston — Filme que não é um remake do seu quase homónimo de 1968, centra-se nas duas jornalistas que deslindaram o caso e que forçaram a polícia de Boston primeiro a encarar que havia um assassino em série na cidade e, depois, a fazer um trabalho melhor na investigação policial. Com Keira Knightley e Carrie Coon.

Bono e The Edge: A Sort of Homecoming, com David Letterman — Este programa define-se, para a Disney, com quatro palavras: é um "documentário longa-metragem musical especial" e reúne três grandes nomes, Bono e The Edge, dos U2, e o apresentador e comediante veterano David Letterman. É filmado por Morgan Neville e acompanha uma visita de Letterman a Dublin, a cidade natal dos músicos, em que tem a oportunidade de assistir a um concerto único do grupo em que participam Glen Hansard, Grian Chatten dos Fontaines DC ou Imelda May. A estreia mundial coincide com o lançamento do novo álbum da banda, Songs Of Surrender, mas já se sabe que não há coincidências nestas máquinas multinacionais.

Quarta-feira, 22 de Março

Os Espíritos de Inisherin — O filme de Martin McDonagh, nomeado para oito Óscares mas ignorado nos ditos, chega ao streaming quando ainda está em sala. Protagonizado por Colin Farrell e Brendan Gleeson, é a história de dois amigos de longa data que de repente são forçados, unilateralmente, a cortar relações. O pano de fundo é a Guerra Civil Irlandesa da década de 1920.

L’Ora — A história da tentativa de salvamento do diário comunista L’Ora, em 1958, pagando o preço de enfrentar a Cosa Nostra.

Filmin

Terça-feira, 21 de Março

Autodefesa — Esta é a primeira série original Filmin e é impossível ficar-lhe indiferente. São dez episódios, de curta duração (há um de cinco minutos, outro de 24, mas a maioria fica-se entre o quarto de hora e os 20 minutos) sobre duas jovens catalãs e as suas vidas. Fala-se de feminismo, drogas, sexo, ansiedade, melancolia, maldade e sobretudo muita sinceridade mesmo quando tudo parece surreal — não é, é só jovem e fresco e um convite a ver o mundo através destes olhos.

SkyShowtime

Quarta-feira, 22 de Março

Smile — É um dos grandes títulos do terror do ano passado: A médica Rose Cotter (interpretada por Sosie Bacon, filha de Kevin Bacon e Kyra Sedgwick) testemunha um acidente bizarro com um paciente e começa a ter experiências assustadoras e inexplicáveis, convencendo-se de que está a ser ameaçada por uma entidade que põe em risco a sua própria sanidade. Esta história de uma psiquiatra, realizada por Parker Finn, foi um blockbuster nas bilheteiras e foi mesmo o filme mais visto nos cinemas portugueses numa semana de Outubro passado.

Globoplay

Sexta-feira, 17 de Março

Tempero de Família — Programa de culinária que celebra o seu 10.º aniversário e que nesta temporada terá sempre um casal para contar as suas histórias com humor, enquanto cozinham juntos.

Panda+

Segunda-feira, 20 de Março

My Little Pony: Pony Life — A plataforma de streaming do canal Panda estreia-se no Próximo Episódio com uma série de animação centrada nos Pequenos Póneis dos anos 1980 e que tem já inúmeras encarnações televisivas. Esta é um spin off centrado no Sugarcube Corner, onde Pinkie Pie serve bolinhos quentes aos amigos. Mais doce é impossível. Cinco episódios estreiam a cada 15 dias.



Ursinhos Carinhosos: Liberta a Música — Talvez seja possível ser mais doce, afinal. Cinco episódios a cada semana, a partir desta segunda-feira, permitem cantar com os Ursinhos Carinhosos.



Super Wings — Novos episódios da série em que aparelhos voadores vários são como transformers para os mais pequenos. Os episódios 21 a 26 já contam com a nova entrada no mundo Super Wings, os Super Pets.

RTP Play

Sábado, 18 de Março

Missão: 100% Português — Vera Kolodzig e João Paulo Rodrigues voltam para mais uma temporada em que viajam pelo país e mostram projectos interessantes a acontecer em Portugal. No primeiro episódio, vão ao Algarve conhecer a Quinta da Fornalha em Castro Marim, a São Brás de Alportel ver a empreita de palma artesanal e explorar a quinta ecológica do Vale da Lama em Odiáxere, além de se debruçarem sobre um projecto de artesanatinhos e bijutaria em Alte e sobre as tradições gastronómicas de Monchique.

Quinta-feira, 23 de Março

PJ7 — Segundo episódio da série documental da RTP sobre oito investigações da Polícia Judiciária em que 27 profissionais de investigação criminal e imagens de arquivo da RTP e da própria PJ revêem alguns dos casos mais emblemáticos dos últimos anos. O primeiro episódio, estreado dia 16 e disponível na plataforma pública, foi sobre os casos do Rei Ghob e do Gangue Vale do Sousa. Esta quinta-feira tratam-se os casos do massacre no clube nocturno Meia Culpa e a Operação Levante, de tráfico de droga.

Perdido no streaming

Há quase um ano, a HBO estreou o documentário George Carlin’s American Dream, realizado por Judd Apatow e que em dois episódios quer homenagear um dos comediantes mais influentes da história recente e um homem da contracultura. Na HBO Max, lá estão os dois episódios, ambos de quase duas horas, cujo título parte da tirada de Carlin: "É o sonho americano, mas temos de estar a dormir para acreditar nele." Só para ver o desfile de nomes que sobre ele falam, vale a pena ver ou rever estes dois episódios — W. Kamau Bell, Jerry Seinfeld, Stephen Colbert, Chris Rock, Patton Oswalt, Bette Midler, Judy Gold ou Jon Stewart. Depois, há os excertos de alguns dos momentos mais memoráveis da sua carreira, muito além do famoso monólogo com todos os palavrões conhecidos na língua inglesa.

O que anda a ver

Miguel Rocha, apresentador do 5 Para a Meia Noite ou Portugueses Pelo Mundo, da RTP

"Só para perceberem a disponibilidade que tenho tido para streamings, ando há meses a ver o Better Call Saul. Vou na 5.ª temporada. Já faltou mais. E apesar de ser fã da narrativa, construção de personagens e realização da série criada por Vince Gilligan, ver séries com mais de duas temporadas é proibitivo. Isso ou então apanho-as mal saem e assim não deixo acumular. Mas se bem me conheço, devo começar a ver o Last of Us lá para 2026.

Também ando a tentar terminar o Succession, antes que saia a derradeira temporada. How to with John Wilson vou vendo aos poucos e vale muito a pena aquele humor perspicaz e observacional.

Mas nas últimas semanas fiz uma interrupção nisto tudo para ver alguns dos nomeados aos Óscares. Grande fornada este ano. Dos que vi, Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo, A Baleia, A Oeste Nada de Novo e Os Espíritos de Inisherin levam a minha menção honrosa."

Até ao Próximo Episódio.