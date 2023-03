Dois homens detidos em Hong Kong por terem na sua posse livros sobre ovelhas e lobos

A polícia de segurança nacional de Hong Kong anunciou ter prendido dois homens depois de encontrar livros infantis descritos como “publicações sediciosas” nas suas casas. Estas detenções seguem-se a várias, na semana passada, de pessoas acusadas ao abrigo da polémica lei de segurança nacional, redigida em Pequim e em vigor desde Julho de 2020. Mas serão as primeiras por mera posse de livros “sediciosos”.

Num comunicado publicado pelos media locais depois da detenção dos dois homens, de 38 e 50 anos, a polícia diz que estes livros são “publicações sediciosas que podem incitar outros a usar violência e a desobedecer à lei” e que “incitam ao ódio” contra os governos da China e de Hong Kong e contra o poder judicial.

A organização Human Rights Watch descreveu estas detenções como “vergonhosas”, afirmando que o território está a usar a lei colonial da sedição para reprimir a crítica.

O comunicado também refere que os livros se relacionam com um julgamento por sedição já concluído, o que remete para a condenação de cinco terapeutas da fala acusados de publicarem uma série de três livros infantis chamada Yangcun: a acusação relacionou um dos livros, Os 12 Guerreiros da Aldeia dos Lobos, com os 12 jovens e adolescentes condenados por tentarem chegar a Taiwan de lancha para pedir asilo, grupo onde estava um estudante luso-descendente, com nacionalidade portuguesa e chinesa.

Os cinco terapeutas, condenados em Setembro a 19 meses de prisão cada, eram membros de um sindicato, a União Geral de Terapeutas da Fala de Hong Kong, e os livros terão sido distribuídos gratuitamente em algumas livrarias e publicados online, incluindo versões de audiolivros e manuais para os pais. Desta vez, de acordo com o jornal Mignpao, citado pelo diário The Guardian, os livros ilustrados terão sido enviados do Reino Unido, tratando-se de cópias dos mesmos que as autoridades consideram retratar os habitantes do território como ovelhas e os líderes chineses como lobos durante os protestos pró-democracia de 2019.

A diferença entre os terapeutas e estes dois detidos é que agora a acusação de sedição baseia-se apenas na posse: na altura do julgamento dos terapeutas, um responsável da polícia nacional disse que “não veria nenhum problema” com a simples posse destas publicações, lembra o Guardian. Já o comunicado destas detenções diz que “a posse destas publicações sediciosas é um crime grave”, implicando até um ano de prisão numa primeira acusação.

“Não lamento a minha escolha, e só espero poder continuar ao lado das ovelhas do princípio ao fim. Só lamento não ter publicado mais livros ilustrados antes de ser presa”, disse no final do julgamento de Setembro, Melody Yeung, vice-presidente do sindicato de terapeutas. Na altura, os cinco acusados já tinham passado 13 meses em prisão preventiva.

Link para descarregar livros

A par da nova lei de segurança nacional, Hong Kong voltou a aplicar uma lei de sedição da era colonial, que proíbe, entre outras coisas, a incitação à violência ou ao descontentamento contra a Administração. A condenação do activista pró-democracia Tam Tak-chi, a 40 meses de prisão, em Abril de 2022, foi a primeira com recurso a esta lei desde a transferência do poder para a China na antiga colónia britânica, em 1997. Na altura, já havia vários activistas presos por crimes de sedição.

Em Janeiro, a polícia deteve um estudante de 24 anos que tinha publicado no Facebook um link que permitia descarregar livros da série Yangcun, supostamente acompanhado de “declarações inflamatórias”, diz a BBC, citando o Mignpao, jornal de língua chinesa publicado em Hong Kong.

E nos últimos dias foi detida uma mulher de 23 anos por ter alegadamente publicado online mensagens a incitar à independência. No final da semana passada, a polícia deteve a activista de direitos laborais Elizabeth Tang à porta da prisão Stanley, onde tinha visitado o marido, Lee Cheuk-yan, veterano activista, antigo deputado, co-fundador do Partido Trabalhista de Hong Kong e secretário-geral da Confederação de Sindicatos. Tang tinha regressado do Reino Unido, para onde se mudou depois da prisão do marido, em 2020.