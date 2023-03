BCE subiu mesmo as taxas, mas mercados já duvidam que o volte a fazer

Pondo de lado o receio de estar a empurrar o sector bancário para mais uma crise, o BCE subiu as taxas de juro. Mas há, agora, menos certezas do que antes em relação à continuação da subida.

O clima de grande incerteza que se vive no sistema financeiro, com anúncios de falências e injecções de liquidez de emergência a assustarem investidores e clientes bancários, não foi o suficiente para que o Banco Central Europeu (BCE) desistisse de dar mais um passo esta quinta-feira na sua luta agressiva contra a inflação, com mais uma subida de 0,5 pontos percentuais das taxas de juro. Ainda assim, e apesar de Christine Lagarde não ter dado qualquer garantia de irá ficar por aqui, a verdade é que, por causa do risco de chegar à zona euro uma crise financeira de grande dimensão, a expectativa nos mercados passou a ser agora a de que os juros possam não voltar a subir.