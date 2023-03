Um olhar sobre as grandes noites europeias do Sporting

O sucesso alcançado na quinta-feira diante do Arsenal, líder da Premier League e candidato à conquista da Liga Europa, permitiu ao Sporting acrescentar uma página de glória à sua história europeia. Num contexto difícil, após um empate em Alvalade, na primeira mão, e com duas baixas de peso para a segunda, os “leões” superaram as dificuldades e garantiram a qualificação para os quartos-de-final da prova. O PÚBLICO recupera agora outras grandes noites sportinguistas nas provas da UEFA.

Sporting 16, APOEL 1 (Taça das Taças)

Seja qual for o critério que se queira utilizar, nunca poderia ficar de fora aquela que figura, ainda hoje, como a maior goleada de sempre ocorrida nas competições europeias. Foi a 13 de Novembro de 1963, num jogo em que o avançado Mascarenhas apontou nada menos do que seis golos e que catapultou o Sporting para a conquista da Taça das Taças.

Sporting 5, Man. United 0 (Taça das Taças)

No dia 18 de Março de 1964, nesse ano de glória europeia para os "leões", o Manchester United também surgiu no caminho dos lisboetas. E deu-se mal. Mesmo com pesos-pesados como Bobby Charlton no plantel, os ingleses (que tinham vencido em casa por 4-1, na primeira mão da eliminatória) foram esmagados em Lisboa, com uma reviravolta épica. Um 5-0 que permitiu ao Sporting manter-se em prova e que Osvaldo Silva, autor de um hat-trick, jamais esqueceria.

Sporting 1, MTK 0 (Taça das Taças)

Ainda estamos a falar da mesma caminhada europeia, mas é obviamente inevitável dar conta da conquista do único troféu continental do Sporting. Aconteceu em Antuérpia, a 15 de Maio de 1964, como é sabido, com o célebre "cantinho de Morais", autor do único golo marcado ao MTK Budapeste, mas que foi suficiente para levantar o troféu.

Sporting 4, Newcastle 1 (Taça UEFA)

Os "leões" precisavam de uma vitória para inverter a derrota por 1-0 registada em Inglaterra e, a 14 de Abril de 2005, foi isso mesmo que conseguiram em Alvalade. Na segunda mão dos quartos-de-final, sob as ordens de José Peseiro, o Sporting impôs-se ao Newcastle, do poderoso avançado Alan Shearer, por 4-1 (com três golos já depois do minuto 70) e assegurou o acesso às meias-finais.

Sporting 1, Manchester City 0

A 8 de Março de 2012, o Sporting recebia uma das equipas mais talentosas da Europa, com um orçamento milionário: o Manchester City. Os britânicos, que já tinham afastado o FC Porto nessa edição da Liga Europa, caíram em Lisboa com um golo improvável do central brasileiro Xandão - um golo de calcanhar que seria suficiente para garantir que a equipa prosseguiria até às meias-finais, depois de uma derrota por 3-2 em casa do City.

Naturalmente que a esta lista poderemos acrescentar vários outros resultados de relevo do Sporting na Europa, a começar pelos triunfos sobre os gigantes espanhóis Barcelona (2-1, em Novembro de 1986, num jogo da Taça UEFA) e Real Madrid (2-1, em Setembro de 1984, também na Taça UEFA), dois adversários com plantéis de luxo e total favoritismo. E, claro, o jogo de quinta-feira em Londres, ao eliminar o Arsenal, no desempate por grandes penalidades, mantendo viva a esperança de chegar à final da Liga Europa.