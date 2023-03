Benfica entre os gigantes europeus e a nova maioria vinda de Itália

Ao final da manhã, o Benfica e os restantes sete quarto-finalistas da Liga dos Campeões já terão em mãos o nome do adversário da próxima fase. O sorteio, que não terá qualquer condicionante, está marcado para as 11h (em Portugal continental), em Nyon, com as equipas italianas a marcarem presença maioritária pela primeira vez desde a época 2005-06.

Para os “encarnados”, último bastião da representação portuguesa nesta edição da Champions, é uma oportunidade de superarem a performance da temporada passada, quando caíram aos pés do Liverpool nos quartos-de-final. Os “reds” já não estão em prova, mas de Inglaterra vêm duas ameaças chamadas Manchester City (que arrasou o RB Leipzig nos oitavos-de-final, com 8-1 no total das duas mãos) e Chelsea (afastou o Borussia Dortmund por 2-1). Mesmo em crescendo, os “blues” serão um adversário bem mais convidativo do que os “citizens”, ainda à procura de um título europeu mas com um poderio ofensivo difícil de igualar.

Outro dos gigantes presentes no sorteio é o todo-poderoso Real Madrid, que continua a compensar nos palcos europeus a menor regularidade de rendimento que tem exibido em Espanha. O actual segundo classificado da La Liga (a nove pontos do Barcelona) afastou o Liverpool de forma clara (6-2 no total), nos oitavos-de-final, e caminha de modo sustentado em busca do 15.º título na principal prova de clubes da UEFA - nas últimas 10 edições, conquistou cinco.

No grupo dos potenciais favoritos à vitória final, em Istambul, no dia 10 de Junho, inclui-se também o Bayern Munique. O campeão europeu de 2020 só por uma vez falhou os quartos-de-final nas últimas 11 edições da prova, depois de, desta vez, ter frustrado as expectativas do PSG, com um 3-0 na eliminatória. De resto, os bávaros já mediram forças com o Benfica nesta fase, em 2015-16, impondo-se por 3-2.

Fora deste eixo, destaca-se a invulgar prestação do futebol italiano, que, com três representantes nos quartos-de-final (Nápoles, AC Milan e Inter Milão), está em maioria neste sorteio. Para os vizinhos do Norte de Itália, é uma repetição do que conseguiram há 17 anos, na altura acompanhados pela Juventus.

Nos oitavos-de-final, os napolitanos (líderes incontestados do campeonato) fecharam a eliminatória com um total de 5-0 sobre o Eintracht Frankfurt, enquanto os milaneses se qualificaram com o registo mínimo: 1-0 do Inter ao FC Porto, 1-0 do AC Milan diante do Tottenham.

Para o Nápoles, esta é já uma caminhada histórica, porque nunca tinha chegado tão longe na Liga dos Campeões. E é também uma edição de afirmação dos treinadores italianos, que completam quatro das oito vagas dos “quartos”: a Luciano Spalletti (Nápoles), Stefano Pioli (AC Milan) e Simone Inzaghi (Inter), junta-se Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.