Stereossauro volta ao fado e apresenta Tristana em dose dupla nas Caldas

Esgotado o primeiro concerto, este sábado, o novo disco de Stereossauro com a fadista Ana Magalhães vai ser apresentado ao vivo também no domingo, nas Caldas da Rainha.

Depois do muito falado e aclamado Bairro da Ponte, editado em 2019, Stereossauro (Tiago Norte) volta às ambiências do fado em Tristana, o seu novo álbum. Lançado em Fevereiro, é apresentado este fim-de-semana ao vivo nas Caldas da Rainha (onde Tiago nasceu, em 1978). Marcado para a Igreja do Espírito Santo (no Largo João de Deus), às 19h, o concerto de sábado esgotou em pouco tempo, pelo que haverá outro, domingo, no mesmo local e à mesma hora.