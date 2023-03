Sem confiança nos supermercados

A galopante subida dos preços nos super e hipermercados já seria castigo suficiente para as famílias portuguesas, mas parece que não é suficiente para alguns comerciantes; balanças viciadas, produtos pré-embalados com pesagem abaixo da rotulada ou sem peso inscrito e com preço acima do volume indexado ao preço/kilo são mais três expedientes pouco sérios que vieram quebrar o fino fio da confiança que os consumidores achavam que os super e hipermercados lhes garantiam.

A ASAE, ao sair para fiscalizar, apenas parece ter apanhado uma pontinha de Icebergue dum negócio desonesto que se está a espalhar com café em pano de linho. Os três quartos das famílias com dificuldades financeiras que ontem foram publicitadas em estatística tinham ainda à sua espera mais estes contorcionistas da arte de comerciar em toda a sela… Ir às compras vai passar a ser mais um exercício de desconfiança e medo que vai retrair compradores e fazer-nos perder o respeito por alguns boys e girls, ditos de sucesso, que nos têm sido vendidos como referências de civismo e nobreza de alma… O que mais nos irá acontecer?

Maria Morais Mendes, Canidelo

​O Ataque das Cebolas Especulativas

Queria deixar claro que leio sempre as crónicas de João Miguel Tavares (J.M.T.) com muito gosto e normalmente concordo inteiramente com ele. Mas não na crónica em epígrafe de terça-feira. J.M.T. fez-me rir, mas não tem razão. Como liberal que é, J.M.T. receia que haja tentação de impor tabelas de preços ou coisa parecida, mas isso não vai acontecer. Agora, não são as cebolas que são especulativas, mas sim os "Grandes Merceeiros" (e os pequenos vão atrás). E o Estado existe e tem de actuar através da ASAE, que não serve só para apreender carne putrefacta e roupa contrafeita — também tem a responsabilidade de controlar o bom funcionamento da actividade económica. Pessoalmente, só espero que a acção da ASAE não esbarre na tradicional “falta de meios”, até porque 51 autos é pouco, deviam ter sido, pelo menos, 5100. Espero que em breve seja estreado num supermercado perto de mim o filme A ASAE Contra-ataca e que a Força esteja com eles (com a ASAE, não os “Grandes Merceeiros”).

Fernando Vieira, Lisboa

Um longo fôlego na Justiça? Ou apenas um suspiro?

O artigo de Manuel Soares A justiça é irreformável?, no PÚBLICO de ontem, aborda algumas das medidas propostas para a reforma da justiça, tão necessária desde há décadas, referindo-se à sugestão do Presidente da República na abertura do ano judicial. Mas se essa reforma vai mais uma vez incidir sobre a forma de aplicar a justiça e não sobre o seu conteúdo essencial, estamos mais uma vez a perder tempo e a desperdiçar energias.

O que é, sim, crucial é reformar os códigos processuais — civil, criminal, administrativo, etc. — herméticos, confusos, obsoletos em muitos casos, modificados sucessivamente com decretos-lei à la carte, sujeitos a diferentes interpretações e a intermináveis recursos. O que é preciso é coragem para assumir que as nossas leis não servem. Não temos capacidade? Não temos interesse? Como fazer?

Porque não estudar quais os países em que os cidadãos se revêem nas leis que os regem, em que a justiça melhor funciona e ter coragem de adaptar essas leis ao nosso caso? Esse é que será, na verdade, “um longo fôlego”, necessário e de verdadeira reforma. Caso contrário, o que vamos ter é mais um suspiro… mas de desânimo!

Isabel Ribeiro, Lisboa

Passar entre os pingos da chuva

Muito interessante a infografia, divulgada pelo PÚBLICO, das dioceses que já tomaram medidas preventivas em matéria de abusos sexuais cometidos pelos seus colaboradores, padres ou outros. Chama a atenção para que três dioceses nada tenham feito, de concreto, até à data: Beja, cujo bispo, D. João Marcos, se “esqueceu” de receber a comissão independente, depois quis um perdão para o claro abusador e logo a seguir veio dar o dito por não dito, fazendo triste figura; Setúbal, diocese antes progressista, mas que se tornou paraíso dos ultraconservadores e está há demasiado tempo sem bispo; e Vila Real, de que é bispo D. António Azevedo, o qual parece não saber muito bem o que fazer com uma diocese conhecida pelos escândalos sexuais do seu clero, mas já prometeu reagir mais energicamente...

É caso para dizer-se que uma imagem vale mil palavras, neste caso pondo a nu os que querem passar entre os pingos da chuva.

Mariana Guerreiro Palma, Beja