Sonae: “Repudiamos totalmente as acusações de que estamos a especular nos preços”

A Sonae descartou esta quinta-feira responsabilidades na subida de preços. "A inflação não está a ser criada pela distribuição. Repudiamos totalmente as acusações de que estamos a especular nos preços para prejudicar os consumidores", afirmou João Dolores, administrador financeiro do grupo.

Destacando que a inflação é uma situação muito negativa para as famílias, que estão a reduzir o consumo, João Dolores procurou deixar alguns números que justificam a subida de preços, parte dos quais "amortecidos" pelo grupo (proprietário do PÚBLICO), que viu a margem de lucro no último ano cair para 2,7%.

Também Cláudia Azevedo, presidente executiva da Sonae (proprietária do PÚBLICO) referiu que o crescimento da Sonae se explica pelo forte investimento, que ascendeu a 1200 milhões de euros no ano passado. "Empresas que não crescem são empresas que desaparecem", defendeu esta quinta-feira Cláudia Azevedo, presidente executiva da Sonae (CEO), na sessão de apresentação de contas do grupo.

"A Sonae cresce, tem que crescer com este brutal investimento", afirmou.

Em relação à contribuição extraordinária a aplicar sobre a distribuição, no âmbito dos alegados lucros excessivos, o administrador financeiro garante que será "um montante marginal face aos impostos que o grupo paga ao Estado". Ainda sobre este imposto, a cobrar pela primeira vez ao sector, a CFO referiu que a Sonae "não conhece o que são lucros excedentários", num grupo que abriu mais de 200 lojas nos últimos quatro anos.

Relativamente à possibilidade de fixação de preços, Cláudia Azevedo considerou que não é solução, quando muito pode contribuir "para ter prateleiras vazias nos supermercados".

Em alternativa, defende, que o Governo deve actuar ao nível dos apoios às famílias e aos produtores.

Questionada sobre eventuais resultados das inspecções recentemente realizadas pela ASAE, a gestora disse estar tranquila, adiantando que há uma permanente auditoria interna aos preços praticados.