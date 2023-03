Governo obriga bancos a oferecer taxas fixas, mas não define prazos

O Governo quer obrigar todos os bancos a disponibilizar taxas fixas e mistas no crédito à habitação, juntamente com as taxas variáveis, associadas às Euribor. O Governo inclui essa exigência no pacote Mais Habitação, mas o conteúdo da norma não é claro, nomeadamente no que toca aos prazos de fixação. O que faz com que essa exigência não garanta, por si só, uma oferta que estimule a concorrência no mercado.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt