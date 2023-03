Os possíveis adversários do Sporting na Liga Europa

Ao eliminar o Arsenal da Liga Europa, o Sporting volta aos quartos-de-final de uma competição europeia, seis anos depois de ter atingido este patamar, também na Liga Europa mas em 2017-18, em que acabaria por ser eliminado pelo Atlético de Madrid.

Esse desempenho não é, no entanto, o melhor que os "leões" fizeram na competição - em 2011-12 chegaram as meias-finais, época em que afastaram o Manchester City nos "oitavos" e em que foram afastados da final pelo Athletic de Bilbau.

O Sporting é, então, uma das oito equipas que estará no sorteio desta sexta-feira (12h), que se realiza em Nyon, na sede da UEFA. Os "leões" podem ter um reencontro com Bruno Fernandes e o seu Manchester United, ou com José Mourinho, treinador da Roma.

Qualificados para os quartos-de-final da Liga Europa: Feyenoord, Manchester United, Juventus, Sevilha, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Roma e Sporting.