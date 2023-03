Quem espera nem sempre alcança, explica Mariana Reis no terceiro tema do futuro disco

O primeiro tema, publicou-o em Novembro de 2022. Chamava-se e se eu te disser, e trazia consigo a promessa de um álbum a publicar em 2023. E o segundo surgiu em Janeiro, com o título mais uma sobre ti (sem maiúsculas, como ela sempre titula as suas canções). Mariana Reis apresenta agora um terceiro tema daquele que será o seu primeiro álbum, sucessor do EP que lançou em Abril de 2022, coisas por dizer, centrado em relações acabadas, que ela retratou em canções como engana-me hoje, eu deixo, coisas por dizer, há brilho na noite e ainda ando assim.

O novo tema, aqui em estreia esta quinta-feira e que chega sexta às plataformas digitais, intitula-se alguém que só sonha contigo e, segundo as palavras da sua autora, no texto que acompanha o lançamento, centra-se desta vez em relações equívocas: “Fala-nos sobre estarmos apaixonados pela pessoa errada e do processo pelo qual passamos até conseguirmos chegar a essa conclusão sozinhos, com a consciência de que ninguém tem culpa e que a incompatibilidade se revela nos detalhes.” E são nesses detalhes que se foca a canção, abordando “o sentimento de tentarmos o nosso melhor e nunca ser suficiente. É normal que isso nos leve à frustração e ao desespero de continuar a tentar até à exaustão”. O videoclipe que acompanha este novo single sublinha esse sentimento, como “prova de que quem espera nem sempre alcança”. É, acrescenta, “um lembrete para impormos o limite até onde é razoável insistir em algo e para nos apercebermos do momento em que devemos parar de correr atrás de alguém, para voltarmos a correr por nós”.

Nascida em Almada, no dia 8 de Setembro de 1996, Mariana Reis teve aulas de piano durante onze anos, dos 8 aos 19. Pelo meio, aos 14, aprendeu a tocar guitarra sozinha, utilizando depois estes dois instrumentos para compor. A par disso, formou-se em gestão de empresas e dá aulas de piano em duas escolas, enquanto vai compondo para si própria e para outras vozes.