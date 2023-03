Sexta na TV: Tarantino, um estrangulador, Kundera e U2

Sonhos Cor-de-Rosa, as obsessões de Swarm e uma nova era de Space Jam são outras sugestões do dia.

CINEMA

Os Oito Odiados

AXN Movies, 21h10

Wyoming (EUA), alguns anos após a Guerra Civil Americana. Oito estranhos encontram-se abrigados de uma tempestade de neve numa estalagem nas montanhas. Aos poucos, começam a descobrir os segredos uns dos outros e o confronto é inevitável.

Quentin Tarantino assina este western sangrento, com interpretações de Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Channing Tatum, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Demián Bichir, Tim Roth, Michael Madsen e Bruce Dern.

Sonhos Cor-de-Rosa

RTP2, 23h12

Massimo trabalha num dos mais importantes jornais de Itália. Um dia, após um trabalho difícil sobre a Guerra da Bósnia, começa a ter ataques de pânico. Ao mesmo tempo, vê-se obrigado a tratar da venda da casa de família, o que piora a ansiedade. É então que, ao procurar ajuda profissional, conhece a Dr.ª Elisa, alguém que o vai ajudar a superar um trauma que teve origem numa perda irreparável: a morte da mãe quando tinha nove anos.

Versão cinematográfica da obra Tem Bons Sonhos, do escritor italiano Massimo Gramellini, Sonhos Cor-de-Rosa vem assinado por Marco Bellocchio e conta com Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Fabrizio Gifuni e Barbara Ronchi no elenco.

Estrangulador de Boston

Disney+, streaming

Volta a ser contada a história do serial killer que aterrorizou Boston na década de 1960, desta vez na perspectiva das jornalistas que investigaram os crimes, que encontraram a ligação entre eles e que pressionaram a polícia a partilhar informação – embora pouco tenham sido creditadas no caso. Com Keira Knightley e Carrie Coon como protagonistas, o filme é assinado por Matt Ruskin (argumento e realização).

SÉRIE

Swarm

Prime Video, streaming

Estreia. Criada por Donald Glover (Atlanta) e Janine Nabers, é um thriller de comédia negra em torno da obsessão de uma fã por uma estrela pop estratosférica. Dominique Fishback lidera um elenco que inclui também Chlöe Bailey, Damson Idris, Rickey Thompson, Paris Jackson, Rory Culkin, Kiersey Clemons e Byron Bowers.

DOCUMENTÁRIOS

Milan Kundera: Da Brincadeira à Insignificância

TVCine Edition, 22h

Candidato crónico ao Nobel da Literatura, Milan Kundera é, provavelmente, o escritor checo mais conhecido no mundo depois de Franz Kafka. É também dos mais misteriosos e intrigantes, dado o seu afastamento da cena mediática, a desconfiança dos tradutores e a recusa em dar entrevistas ou permitir adaptações dos seus livros.

É na sua obra que este documentário de 2021, realizado por Milos Smídmajer, se alicerça para melhor perceber o que há de tão único nela e no autor. A narrativa é enquadrada pelas relações entre Kundera e o seu país natal, que nem a queda do regime pró-soviético da Checoslováquia foi capaz de normalizar.

Bono e The Edge: A Sort of Homecoming

Disney+, streaming

No dia em que se celebra o São Patrício, padroeiro da Irlanda natal dos U2, e em que a banda lança a compilação de regravações Songs of Surrender, a Disney+ estreia este documentário centrado em Bono, The Edge e o forasteiro David Letterman.

Por um lado, funciona como uma espécie de crónica de viagem a Dublin pelo olhar do apresentador, que visita a capital irlandesa pela primeira vez. Por outro, mostra aos fãs da banda um concerto especial, ao mesmo tempo que partilha detalhes dos bastidores, histórias de canções e notas da amizade que liga os dois músicos há décadas.

A realização é de Morgan Neville, oscarizado pelo documentário (também musical) A Dois Passos do Estrelato.

INFANTIL

Space Jam: Uma Nova Era (VO)

TVCine Top, 21h30

Realizado por Malcolm D. Lee, um filme misto de animação 2D, 3D e imagem real para ver em família, seja na versão original (hoje) ou na portuguesa (amanhã, às 9h40).

Em 1996, Michael Jordan foi a estrela de Space Jam, um filme que punha o basquetebolista de carne e osso a interagir com figuras animadas dos Looney Tunes. Em 2021, chegou esta sequela com outro astro da NBA: LeBron James. Desta vez, ele e o filho ficam presos num espaço virtual e o jogador vê-se obrigado a, tal como Jordan, juntar-se às personagens animadas para ganhar um jogo de basquetebol e, assim, salvar o filho.