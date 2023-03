NASA revela protótipo do novo fato espacial para ir à Lua

Grandes e inchados, os fatos espaciais vestidos por Neil Armstrong e pelos seus companheiros astronautas no programa Apolo há meio século estão fora de moda. A alta-costura lunar pede agora algo mais ajustado à forma do corpo e apropriado tanto para homens como para mulheres. A NASA revelou um protótipo inicial da próxima geração de fatos espaciais para os primeiros astronautas que deverão regressar à superfície da Lua nos próximos anos.

O fato espacial foi apresentado no Centro Espacial Johnson, em Houston (EUA), a meios de comunicação social e estudantes, numa sessão organizada pela Axiom Space, a empresa com sede no Texas contratada pela NASA para fabricar os fatos para a Ártemis, o programa sucessor do Apolo.

A missão Ártemis 1, o lançamento inaugural do poderoso novo foguetão da NASA e a sua recém-construída nave espacial Órion, teve um voo bem-sucedido sem tripulantes à volta da Lua e de regresso à Terra, em Dezembro.

A NASA e a Agência Espacial Canadiana planeiam anunciar os quatro astronautas escolhidos para voar no próximo ano na missão Ártemis 2. Se for bem-sucedido, o voo irá abrir o caminho para uma expedição de astronautas no final da década à superfície da Lua, a Ártemis 3 – a primeira missão de sempre ao pólo Sul lunar.

A NASA promete que as missões da Ártemis subsequentes irão incluir a primeira pessoa não branca na Lua. O programa, baptizado com o nome da irmã de Apolo na mitologia grega, tem como fim último a criação de uma base lunar sustentável como um trampolim para futuras missões humanas a Marte.

O administrador da NASA, Bill Nelson, diz que os novos fatos espaciais “vão trazer oportunidades para mais pessoas explorarem e fazerem ciência na Lua como nunca aconteceu antes”.

Os 12 astronautas da NASA que pisaram a Lua nas seis missões Apolo, entre 1969 e 1972, eram todos homens brancos.

Os fatos usados pelos astronautas da Ártemis terão um aspecto muito diferente dos fatos espaciais volumosos de outrora. Promovidos pela Axiom como “unidade de mobilidade extraveicular da Axiom”, ou AxEMU, os novos fatos são mais ágeis e flexíveis do que os do programa Apolo, com uma grande amplitude de movimentos e variação em tamanho e forma de vestir. Estão concebidos para servir uma grande variedade de potenciais utilizadores, acomodando pelo menos cerca de 90% da população masculina e feminina dos Estados Unidos, disse a NASA. Também vão incorporar avanços em sistemas de apoio à vida, roupa de compressão e aviónica.

No entanto, o aspecto final dos fatos permanece um segredo ainda bem guardado. Aquele que foi mostrado tem uma camada exterior de um cinza-carvão com traços de laranja e azul e o logótipo da Axiom no peito. Mas a empresa diz que o fato que será utilizado pelos astronautas no pólo Sul da Lua será branco, porque essa é a melhor cor para reflectir a luz solar intensa na superfície lunar e proteger o utilizador do calor extremo.

A Axiom diz que colaborou com o designer de roupa Esther Marquis, que participou na série televisiva For All Mankind, produzida pela Apple TV+, para criar a cobertura do fato utilizando o logótipo da Axiom e as cores da marca da empresa.

Porém, a etiqueta da empresa do Texas não é a única que os astronautas da Ártemis utilização nos próximos anos. A NASA também contratou a Collins Aerospace, de Charlotte, na Carolina do Norte (EUA), como concorrente na construção dos fatos espaciais a usar na Lua e durante os passeios no espaço fora da Estação Espacial Internacional.