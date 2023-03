Quanto vale uma ovelha churra, um lince ou um castor em Portugal?

Um leitor do Azul escreveu esta semana ao jornalista Nicolau Ferreira que assinou um óptimo trabalho, marcado pelo bálsamo da esperança, sobre o possível regresso dos castores a Portugal. Nicolau contou-nos que uma equipa de investigadores encontrou o rasto destes exímios engenheiros dos rios muito perto de Portugal e que essas pistas nos davam motivo para falar no regresso desta espécie, o Castor fiber ou castor-europeu, que terá desaparecido do país no século XV. Na mesma notícia constatava-se que, para já, só há espaço para especular sobre esse regresso. Até agora, não terá sido avistado ainda nenhum castor em território português.

O nosso leitor enviou um e-mail no dia seguinte à publicação da notícia. Tinha fotos, não muito nítidas, um mapa e a referência do artigo que publicámos. A mensagem era tão breve quanto directa: "Contacto na sequência do artigo "Castores, descoberto o rasto perto de Portugal. Será que vão voltar? Foi avistado um castor em Vilar Formoso. Ver anexo. Que comecem as "Melhorias dos castores (que) podem equivaler em trabalho humano a um valor entre os 240 mil e os três milhões de euros".

Diligente, Nicolau contactou um dos especialistas ouvidos na notícia e reencaminhou as imagens que nos foram enviadas. Não arrasto mais o desfecho da história para não criar falsas expectativas. Ao que tudo indica, ainda não foi desta. Pelo que era possível ver, o animal que António Sousa nos mostrava não era um castor.

"Com base na fotografia (e tendo em conta a escala com a vegetação envolvente composta por ranúnculo-aquático) não me parece ser um castor mas sim um rato-de-água (Arvicola sapidus), espécie nativa pouco comum em Portugal e que tem aproximadamente 20cm de comprimento. Pelo contrário, o castor é um animal com dimensões muito superiores", esclareceu rapidamente o solícito investigador que contactámos.

Para quem leu o artigo publicado fica bastante claro que o avistamento destes "engenheiros dos ecossistemas" será provavelmente uma questão de tempo. Mas o que o e-mail do nosso leitor reforça é a certeza de que isso importa.

Importa o regresso dos castores a Portugal. Importa também a protecção das seis raças de ovelhas portuguesas à beira da extinção que uma belíssima reportagem de Mara Gonçalves e Miguel Manso denunciou, também esta semana.

Importa saber que um caçador espanhol foi condenado a uma sentença histórica de dois anos e um dia de pena de prisão por ter matado a tiro um lince-ibérico intencionalmente, enquanto caçava perdizes numa propriedade em Badajoz. Na viragem do milénio, os linces-ibéricos estiveram quase extintos: havia cerca de 100 em Portugal e em Espanha. Os esforços de conservação em torno desta espécie fazem com que haja agora mais de 1300 linces-ibéricos na Península Ibérica, com 15% deles a habitarem em Portugal.

Podemos argumentar que a extinção de algumas espécies se faz de uma forma natural, eliminando os mais fracos e multiplicando os mais fortes e resilientes, mais capazes de se adaptar ao meio onde vivem. Mas é importante lembrar que hoje esse processo não é equilibrado, não é "justo". Há pouco de natural no tempo que vivemos hoje.

As poderosas ameaças que enfrentam, desde a invasão de habitats à crise climática provocada e agravada por nós passando por outras difíceis provas de vida ou morte, não permitem um combate justo. São forças desproporcionais, são tudo menos naturais, e são todas contra eles.

Tudo tem uma função num ecossistema. É impossível calcular o valor da biodiversidade, o valor que representa cada uma das espécies de animais e plantas à face da Terra. Mas há outras contas que se podem fazer. Os serviços que prestam gratuitamente. Eles esmagam e aparam a relva, limpam detritos, consomem outras espécies, controlando as populações.

Sejam animais ou plantas, o trabalho de todos importa. Fixam energia, limpam o ar, asseguram a manutenção do solo, garantem a recarga de águas subterrâneas, facilitam a purificação de água, protegem-nos contra inundações ou incêndios, tudo a custo zero.

É um bom negócio. Regressemos aos castores que parecem brincar com galhos que arrastam pela água e acumulam no meio de um rio. Não é uma brincadeira, é a construção de uma barragem por estes engenheiros da natureza. E tem uma função. "Os impactos ecológicos são extraordinários", explica Francisco Álvares, biólogo especialista em mamíferos no artigo do Azul. E avança: "Há um aumento da biodiversidade dos rios, uma diminuição dos poluentes, a qualidade da água aumenta e o risco de cheias diminui".

É possível quantificar o "lucro" que esta espécie nos traz? É. "Ao fim de um ano, as melhorias de uma colónia de castores no restauro de um rio poderão equivaler em trabalho humano a um valor entre os 240.000 euros e os três milhões de euros", esclarece uma outra notícia do mesmo trabalho no Azul.

Quando tiramos uma peça desta incrível organização que é o mundo natural e quebramos ou perturbamos o funcionamento dos ecossistemas, muitas vezes não só perdemos esses serviços gratuitos, mas também temos que pagar uma factura para os assegurar. Perdemos o lucro e, ao mesmo tempo, suportamos o prejuízo. A longo prazo, é um péssimo negócio.