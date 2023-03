Costa reafirma que Forças Armadas “estão à altura de qualquer missão”

Depois da polémica com o grupo de militares que se recursam a cumprir uma missão no navio NRP Mondego, por alegada falta de condições de segurança da embarcação, o primeiro-ministro remeteu para o almirante Gouveia e Melo assegurar a “disciplina, ordem e prontidão de todas as forças sob o seu comando”. António Costa falou nesta quarta-feira aos jornalistas, na conferência de imprensa da cimeira ibérica, depois de um silêncio prolongado que já durava há uma semana, garantindo que as Forças Armadas portuguesas “estão à altura de qualquer missão”.

Questionado sobre se Portugal tem condições para assegurar a segurança do mar europeu sob jurisdição portuguesa, Costa defendeu o papel das Forças Armadas nas missões internacionais em que Portugal participa. Sobre o caso em concreto, referiu que estava aberto um inquérito, escusando-se a mais comentários dado o facto de este ser um assunto interno e por estar fora do território nacional.

À entrevista do Presidente da República, Costa respondeu com uma alfinetada dirigida a Belém: “Cansado? Não me compete fazer comentário político, mas encontrar soluções". "Os portugueses escolheram-me para prosseguir uma governação" e a maioria "não é requentada, até porque a maioria dos ministros são novos", afirmou. Depois de ouvir rasgados elogios do líder do Governo de Espanha, Costa perguntou ainda a Pedro Sánchez se não queria ser ele comentador em Portugal.

Já a cimeira ibérica de Lanzarote terminou com 11 memorandos assinados entre Portugal e Espanha. O clima de convergência entre os dois governos foi claro, numa cimeira em que se destacam os acordos alcançados na área da cultura e educação.

Na conferência de imprensa os dois chefes de Governo mostraram-se alinhados na vontade de aprofundar a relação entre os estados ibéricos. Para já, Portugal compromete-se com uma série de missing links rodoviários ao longo da raia – financiados pelo PRR – e ferroviárias, nomeadamente a linha de alta velocidade Évora-Badajoz que, segundo o Primeiro-ministro, permitirá no próximo ano chegar de Lisboa a Badajoz em 1h15. Em relação ao regresso imediato de um comboio directo entre Lisboa e Madrid não houve qualquer avanço, quando, neste sábado, se assinalam três anos sem ligação ferroviária entre as duas capitais.

Numa União Europeia que cada vez mais presta atenção a Leste, Portugal e Espanha querem reforçar a aposta Atlântica e assegurar a prorrogação do mecanismo ibérico que tem ajudado a travar uma escalada dos preços da energia. O próximo semestre europeu, cuja presidência rotativa está a cargo de Espanha, deverá ser a oportunidade de ouro para lançar o Acordo de Associação com o Mercosul: um "sonho" como definiu o António Costa.

Trata-se de um gigantesco mercado de quase 300 milhões de habitantes, integrado pelo Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, mas que pode suscitar resistências em alguns países do centro da Europa preocupados com a concorrência no sector agrícola.

O primeiro-ministro lamentou ainda que a proposta da Comissão Europeia para a reforma do mercado da electricidade seja uma “proposta muito tímida”, defendendo a solução ibérica para a Europa, separando “o mercado da electricidade do mercado do gás” no que toca à definição dos preços da energia.

No final foram assinados onze memorandos para questões como o estabelecimento de um Prémio Magalhães-Elcano para promoção dos oceanos e ecossistema marinho, a recuperação e valorização de aldeias transfronteiriças, mais cooperação no ensino superior e promoção de estágios na raia, criação de escolas bilingues, de uma agenda cultural comum e de um ciclo dedicado aos 50 anos de democracia nos dois países ibéricos.

Na área das infra-estruturas o mais que se conseguiu, além do reafirmar dos dois governos na aposta dos projectos rodoviários e ferroviários já em curso, foi um convénio para a reabilitação dos pilares e travessas da ponte internacional entre Monção e Salvaterra do Minho e a elaboração de um estudo prévio para a instalação de passeio e ciclovia na mesma ponte, acordo que tinha ficado pendente na última cimeira ibérica de Viana do Castelo.