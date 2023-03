Grave ou talvez não

A situação anómala de 13 militares da Armada terem recusado embarcar num patrulha indicada para uma missão de acompanhamento de um navio russo sendo inédita, quer em democracia quer nos tempos do Estado Novo, acaba por resultar de um conjunto de factores negativos que têm atingido as nossas Forças Armadas, em especial na vigência dos governos de António Costa.

O material ao serviço dos três ramos é quase todo obsoleto e muito dele, em especial o da Armada, não sofre as modernizações necessárias, sendo o caso das fragatas Meko o mais relevante. Os quatro patrulhas de que o Mondego faz parte foram adquiridos a preço de saldo à Dinamarca e, sendo unidades concebidas para operar no Báltico, terão limitações drásticas nas águas do Atlântico norte.

Quanto à recusa dos marinheiros, pode ser desculpável, pois os riscos das missões que desempenham não se coadunam com os vencimentos de miséria que auferem. Aqui, e por muito empenho que o almirante das vacinas tenha, a teimosia do Governo e a falta de atenção do PR em matéria de defesa não auguram melhores momentos para os nossos militares, que, sendo cidadãos fardados e com especiais deveres para com o seu país, não podem desempenhar funções em meios que ponham em risco a sua segurança.

Manuel Alves, Lisboa

Como é possível?!

Como é possível ter sido tão periclitante e confusa a resposta da Igreja Católica à divulgação da lista de agressores sexuais no seu seio? É compreensível o incómodo evidente. Mas a mundividência teocêntrica e a teocracia medievais acabaram, no Ocidente, há mais de 500 anos, facto que parece não ter sido interiorizado pela hierarquia católica portuguesa. Aquela conferência de imprensa de má memória, em Fátima, ofendeu católicos e não católicos. É tão difícil ouvir o Papa Francisco quando afirma que um só caso já é demais? Não vamos discutir palavras: afastem-se imediatamente quaisquer suspeitos até findarem as investigações. Claro que terá de haver contraditório: num Estado de direito, mantém-se a presunção de inocência. Porém, importa impedir a continuação de outros possíveis crimes. E, quanto a indemnizações, a lei civil terá de decidir e a Igreja Católica terá de cumprir o que for sentenciado. Depois, mas só depois, poderão os bispos afirmar outras considerações, mas deveriam ter começado por pedir perdão às vítimas e publicar um acto de contrição, perante crimes tanto mais graves quanto praticados por quem apregoa serem pecaminosos tais actos.

José Sousa Dias, Ourém

O liberalismo não é o céu

"O liberalismo foi sempre uma ideologia moderada", afirma um dirigente da IL. Das três, uma – ou é ignorância (não se acredita que seja) ou noção muito alargada do que é ser moderado ou então querer esconder a verdade. Em qualquer dos casos, sugere-se que leia, se o não fez (e não é preciso ser católico para o fazer), a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, que no século XIX condenava por igual o comunismo e o liberalismo, por ambas serem ideologias que escravizavam o ser humano, cada uma à sua maneira.

Depois, o liberalismo foi sempre como a hidra mitológica, quando lhe cortavam uma cabeça nasciam outras – assim foi com a série de crises que ao longo do século XX essa ideologia "moderada" causou ao capitalismo dominante, e sabemos (não vale a pena aqui denunciar) os gurus que lideraram cada renascimento. Depois da 2.ª Guerra Mundial e apesar do ridículo prenuncio do "fim da história" – os historiadores isentos podem dizê-lo melhor que eu –, duas ideologias: a democracia cristã saída da doutrina social da Igreja, e a social-democracia trouxeram à Europa e ao mundo as décadas de maior paz e bem-estar social já vividas até hoje. A seguir à queda da URSS e com o papão do comunismo como arremedo, o liberalismo – dito neoliberalismo mas que de neo nada tinha – recobrou forças e aí está a desgraçar as economias por falta do contraponto das outras ideologias democráticas credíveis que se deixaram contagiar pelo vírus do mercado desregulado. Portanto, nada de parangonas a anunciar o céu com o liberalismo.

Fernando Santos Pessoa, Faro