UEFA analisa queixa de adeptos do Inter no Estádio do Dragão mas adia inquérito

A UEFA está a analisar as queixas feitas pelo Inter de Milão na noite desta terça-feira, não avançando, numa fase inicial, para a abertura de qualquer inquérito aos acontecimentos ocorridos no exterior do Estádio do Dragão. Em causa estão queixas dos adeptos italianos de longos tempos de espera para a entrada no recinto e de adeptos com bilhetes para diferentes sectores do estádio barrados à entrada pelos seguranças.

Em resposta enviada ao PÚBLICO na manhã desta quarta-feira, o órgão que gere o futebol europeu adianta que foi informado antes do jogo que um grande número de adeptos visitantes tinha adquirido bilhetes para sectores reservados aos adeptos da casa. A UEFA relega ainda para a entidade organizadora e para as autoridades a segurança e gestão dos adeptos neste jogo dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

"Os regulamentos da UEFA estipulam que 5% da capacidade do estádio seja providenciada à equipa visitante, numa área segregada para os seus apoiantes", esclarece a UEFA, parecendo dar, numa primeira análise, cobertura à proibição da entrada de adeptos italianos fora da chamada "caixa de segurança".

Nas redes sociais multiplicam-se as queixas de adeptos milaneses. A meio do primeiro tempo, ainda muitos apoiantes do Inter não tinham conseguido aceder à bancada dos visitantes. O jornalista italiano Tancredi Palmeri insurgiu-se contra a concentração dos adeptos italianos na escadaria que dá acesso à "caixa de segurança", alegando falta de segurança.

Antes da partida, o FC Porto publicou um comunicado em que avisou os adeptos italianos de que apenas seria permitida entrada no sector visitante. De acordo com a Sky Sport Italia, mais de mil apoiantes do Inter tinham conseguido adquirir ingressos para outras zonas do estádio.

Giuseppe Marotta, CEO do clube italiano, anunciou uma exposição à UEFA, relembrando que os problemas com as entradas afectaram famílias com crianças pequenas, lamentando os inconvenientes para estes apoiantes.