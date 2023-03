Benfica é o clube do mundo com mais jogadores distribuídos

São 55 jogadores os que têm algum tipo de ligação desportiva e económica ao Benfica, numa análise que compreende jogadores sob contrato, atletas emprestados e ainda jogadores que não pertencem ao clube, mas sobre os quais ainda ficou uma percentagem do passe para uma venda futura.

Segundo o estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório do Futebol (CIES), os “encarnados” são o clube do mundo que mais “pedaços” de jogadores tem sob contrato (mais até do que o Chelsea, que tem 51), numa lógica que não tem significado, depois, na percentagem dos direitos que o clube detém.

Expliquemos. É preciso descer até ao 22.º lugar para encontrar uma equipa portuguesa no ranking dos clubes que maiores percentagens detêm dos direitos sobre os seus jogadores.

O Benfica, apesar de ser o que mais jogadores tem – os tais 55 –, surge em 22.º lugar, o FC Porto em 33.º, o Sporting na posição 41 e o Sporting de Braga 30 lugares abaixo dos “leões”.

Estes dados do CIES atestam que os clubes portugueses têm muitos atletas sob contrato, mas nem sempre têm capacidade para controlar os direitos dos seus jogadores ou, pondo noutro prisma, que a falta de poder financeiro os leva a comprarem percentagens menores dos atletas ou ceder partes dos jogadores para efeitos de liquidez.

O ranking divulgado permite perceber por que motivo isto acontece – ou, no mínimo, compreender que se trata de algo difícil de contornar.

É que é preciso descer até ao 19.º lugar para encontrar uma equipa fora dos cinco principais campeonatos – é o Ajax. Depois, fora das “big 5”, é preciso ir ao Benfica, em 22.º, ao FC Porto, já em 33.º, e ao Flamengo, em 36.º.

Não se tratará, portanto, de uma mera incapacidade portuguesa, mas de todas as Ligas que não são as principais. Em todo o caso, é interessante ver como os clubes portugueses, com teórica frescura financeira de Champions, são ultrapassados por emblemas como Wolverhampton, Leverkusen ou West Ham.

No plano positivo, estes dados atestam que, quando estão a vender um jogador, os clubes portugueses são capazes de convencerem o comprador a deixar em Portugal uma percentagem de uma futura venda.