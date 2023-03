Basquetebol: FC Porto eliminado da Taça da Europa na Finlândia

O FC Porto foi, nesta quarta-feira, eliminado na Taça Europa de basquetebol, ao perder na visita ao Karhu Basket por 75-65, na segunda mão dos quartos-de-final, uma semana depois de já ter sido derrotado no Dragão Arena.

No Porto, os "dragões" perderam por 80-81 e precisavam de uma recuperação mínima, que, no entanto, esteve sempre longe de poder acontecer em Kauhajoki, na Finlândia, com a equipa local quase sempre melhor.

O Karhu Basket chegou ao intervalo a ganhar por 14 pontos, com 42-28 (24-19 e 19-9, nos primeiros períodos), e cedeu muito pouco no terceiro e quarto períodos, perdidos por dois pontos apenas, cada (18-20 e 15-17).

O campeão finlandês, que já batera o Sporting na fase de grupos, por duas vezes, impede assim os vice-campeões portugueses de assegurarem o que seria uma histórica passagem às meias-finais da prova.

O extremo/poste do FC Porto Brian Conklin, com 22 pontos e sete ressaltos, foi o melhor jogador da partida, em que também estiveram em destaque Michael Finke (10 pontos) e Teyvon Myers (16).