Quinta na TV: a estreia de PJ7 e a vida de Medeiros Ferreira

Também é dia de ver os filmes Cornos e Vénus de Vison, os regressos de Shadow and Bone e Pai de Surpresa, o Sporting em jogo e uma reportagem a Compasso.

CINEMA

Cornos

AMC, 23h51

Baseado no romance homónimo escrito, em 2010, por Joe Hill, um thriller sobrenatural realizado pelo francês Alexandre Aja, com Daniel Radcliffe e Juno Temple à frente do elenco.

Quando Ig desperta ainda um pouco embriagado depois de uma noite de que nada recorda, descobre que a namorada, Merrin, foi violada e assassinada. Apesar de ninguém o conseguir provar, todos se convencem de que é ele o responsável pelo crime.

Até que o improvável acontece: dois cornos começam a nascer-lhe nas têmporas. Esses cornos – que, para seu espanto, não surpreendem quem os vê – conferem-lhe poderes inesperados que o ajudarão a encontrar o verdadeiro assassino de Merrin, iniciando assim um plano de vingança que ninguém esquecerá.

Vénus de Vison

Cinemundo, 1h40

Thomas (Mathieu Amalric) tenta encontrar a actriz perfeita para Venus in Furs, a obra do austríaco Leopold von Sacher-Masoch, que pretende levar aos palcos de Paris. Ao final de mais um dia de audições, aparece Vanda (Emmanuelle Seigner), uma mulher intempestiva e desmiolada que, apesar de tudo, tem qualquer coisa de extraordinariamente sedutor.

Thomas deixa-a tentar a sua sorte numa audição privada onde fica assombrado com a sua entrega. A atracção começa a crescer até se transformar numa obsessão sem limites. Roman Polanski escreve e dirige esta adaptação da peça de David Ives.

SÉRIES

Pai de Surpresa

Fox Comedy, 21h50

Entra na quarta temporada a sitcom em que Jean-Luc Bilodeau encarna um solteirão que tem de lidar com a paternidade de um dia para o outro, a partir do momento em que uma ex-namorada lhe deixa a filha bebé à porta.

Shadow and Bone

Netflix, streaming

Começa a segunda ronda de episódios da série de fantasia radicada no “Grishaverso” criado pela autora israelo-americana Leigh Bardugo nos seus best-sellers. Jessie Mei Li ocupa o papel principal enquanto Alina, uma órfã que descobre que tem poderes especiais que fazem dela a escolhida para salvar o seu mundo das trevas.

DOCUMENTÁRIOS

PJ7

RTP1, 22h50

Estreia-se uma série documental que analisa oito casos criminais mediáticos na perspectiva de quem liderou as investigações – mais precisamente, 27 membros da Polícia Judiciária. Os testemunhos são ilustrados por documentação, imagens de arquivo e reconstituições através de animação.

O primeiro episódio detém-se sobre o processo que culminou na detenção de Francisco “Rei Ghob” Leitão, que atraía adolescentes à sua casa acastelada na Carqueja (Lourinhã) e foi condenado pela violação de vários jovens e pelo homicídio de três. Hoje passa também a história do gangue do Vale do Sousa.

Meia Culpa, Operação Levante, Violador de Telheiras, Anonymous, Crime do Rio Trancão e Remédio Santo são os títulos dos próximos capítulos, exibidos semanalmente em dose dupla. A realização é de Paulo André Ferreira.

José Medeiros Ferreira: Um Pensamento Cintilante

RTP2, 23h14

As Memórias Anotadas de José Medeiros Ferreira (1942-2014) são o ponto de partida para documentar a vida e obra do pensador e político, desde a infância nos Açores até ao seu papel na adesão à então Comunidade Económica Europeia enquanto ministro dos Negócios Estrangeiros, passando pela oposição à ditadura nos tempos do Estado Novo.

Escrito e realizado por Miguel Costa, conta com depoimentos de figuras como Ramalho Eanes, Mota Amaral, Maria Emília Brederode dos Santos, Mário Mesquita, Maria Inácia Rezola ou Vasco Cordeiro.

INFORMAÇÃO

Linha da Frente

RTP1, 21h01

Uma reportagem da jornalista Filipa Simas ao Compasso da Sociedade Filarmónica Alunos de Apolo e do seu século e meio de história a ensinar danças de salão.

DESPORTO

Futebol: Arsenal x Sporting

SIC, 19h55

Directo. Os “leões” deslocam-se a Londres para enfrentarem o Arsenal na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa, depois de terem empatado com os gunners a duas bolas em Alvalade. O espanhol Antonio Mateu Lahoz arbitra a partida.