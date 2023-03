Coimbra vai encher-se de dança no mês de Abril

Espectáculos, três deles com curadoria de Rui Horta, exposições, debates, poesia e cinema compõem a programação do festival Abril Dança em Coimbra, que propõe 27 eventos repartidos por quatro equipamentos culturais, ao longo de um mês.

"O Abril Dança em Coimbra começou em 2016, tem vindo a crescer e agora congrega quatro instituições. É, para nós, um dos ex-líbris da actividade cultural da cidade", sublinhou o presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva.

Durante a conferência de imprensa de apresentação da edição de 2023 do Abril Dança em Coimbra, que irá decorrer entre 1 e 30 de Abril, o autarca salientou ser esta a primeira vez que o festival é co-organizado com o Teatrão e a Escola da Noite.

"[O festival] extravasa a Câmara Municipal e a Universidade de Coimbra, com o Teatro Académico de Gil Vicente, e isso é sinal de crescimento e do bom entendimento entre as instituições. Trabalhando em conjunto podemos projectar mais longe, com mais qualidade, impacto e com mais variedade e riqueza cultural", acrescentou.

No seu entender, este Festival, que irá decorrer em quatro equipamentos da cidade de Coimbra - Convento São Francisco, Teatrão, Teatro da Cerca São Bernardo - Escola da Noite e Teatro Académico de Gil Vicente - dá um importante contributo à vida cultural da cidade, captando a atenção de mais gente para aquilo que acontece em Coimbra. "Somos o terceiro concelho do país com mais eventos culturais ao vivo, a seguir a Lisboa e Porto, mas que não tem ainda o reconhecimento nacional e internacional que pode e deve ter. Temos todos de trabalhar nisso", apontou.

Foi também apresentado o projecto Rampa.0, que procura dar oportunidade a jovens alunos de dança, tendo Rui Horta como coreógrafo, ele que é também o curador convidado deste festival. "É um projecto novo que queremos que se afirme e cresça. Teve 51 candidatos e foram seleccionados 13, o que significa que há jovens a quererem dedicar-se à dança e a precisar de uma oportunidade", sustentou.

Time, uma peça dançada do Teatrão, com concepção e direcção artística de Aldara Bizarro, inaugura o festival a 30 de Março. No âmbito do Rampa.0, o coreógrafo Rui Horta leva ao Convento São Francisco Os Sonhos de Einstein, a 21 de Abril. O Convento São Francisco será ainda palco do espectáculo Versa-vice, com coreografia e direcção artística de Tânia Carvalho, no dia 28 de Abril. Um dia antes, a 27, Reindeer age#1, com conceito e coreografia de Bernardo Chatillon, apresenta-se no Teatro Cerca de São Bernardo - Escola da Noite.

Para dia 19 de Abril está marcada a estreia nacional de Ara! Ara!, no Teatro Académico de Gil Vicente, sendo este um espectáculo com coreografia, interpretação e concepção visual de Ginevra Panzetti/ Enrico Ticconi.

Destaque ainda para [O Sistema], com conceito, direcção artística e coreografia de Cristina Planas Leitão, co-directora artística do Teatro Municipal do Porto, apresentado no dia 6 de Abril no Teatro Académico de Gil Vicente.