S. Francisco Xavier: reunião de chefes de urgência e administração acaba sem soluções

A reunião entre os chefes e subchefes de equipa de medicina interna das urgências gerais do Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e a respectiva administração daquela unidade durou várias horas, mas terminou esta terça-feira sem soluções à vista para resolver o problema do serviço. Os 16 especialistas de medicina interna apresentaram, esta segunda-feira, a demissão em bloco dos cargos de chefia e subchefia da urgência geral, devido à insuficiência de recursos humanos para a constituição das escalas.

“O conselho de administração do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental [a que pertence o Hospital São Francisco Xavier] informa que as reuniões com os especialistas de Medicina Interna prosseguiram e prosseguem para se encontrarem as melhores soluções para uma prestação de qualidade no serviço de urgência geral”, disse o conselho de administração, num comunicado enviado aos meios de comunicação durante a tarde desta terça-feira. Na mesma nota, a administração refere, relativamente às urgências pediátricas, que vão manter o horário de funcionamento que têm há 20 anos, das 9h às 22h e não até às 21 horas como foi noticiado.

Sobre o encontro mais nada disse, nem que soluções procuram. O problema arrasta-se desde Julho do ano passado, quando os médicos de medicina interna ameaçaram apresentar demissão se a escala da urgência geral para o mês de Agosto não fosse revistas. Na altura, a presidente do conselho de administração disse, em declarações às televisões, que ia ser criado um grupo de trabalho para encontrar soluções.

Mas até agora, segundo a carta que os especialistas enviaram ao conselho de administração no início da semana divulgada pela Lusa e a que o PÚBLICO também teve acesso, não existiram progressos. "Nos últimos sete meses, apesar da disponibilidade do grupo de assistentes hospitalares (AH) de Medicina Interna para colaborar com a instituição que representa, nenhuma mudança estrutural foi proposta ou executada, pelo que o problema que motivou a comunicação prévia agravou-se, tal como antecipado", alertaram os 16 especialistas na missiva.

Os internistas mostraram-se preocupados relativamente à constituição das equipas e à elaboração das escalas na urgência geral. Na carta lembram que asseguram o funcionamento dos serviços de internamento, hospital de dia, consulta externa, além do preenchimento das escalas de urgência interna, muitas vezes em regime extraordinário. Consideram ainda "reprovável e discriminatória" a prestação de actividade assistencial em períodos exclusivamente nocturnos e de fim-de-semana face ao que ocorre com outras especialidades médicas.

Sem indicação de contratações

“De acordo com informações que chegaram ao secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos [SIM], mais uma vez o conselho de administração e o Governo não apresentaram soluções a curto prazo, nem sequer a médio prazo, para melhorar a situação de falta de médicos que ocorre”, disse Jorge Roque da Cunha ao PÚBLICO. “Sistematicamente, estes médicos, que já são poucos e estão pressionados pelo excesso de trabalho extraordinário, mantêm a cruz de garantir todas as noites e fins-de-semana”, apontou o responsável, que fala num grito de alerta.

Segundo Roque da Cunha, “não houve indicação de que haveria contratação de médicos para o quadro, nem soluções provisórias como prestadores de serviço”, disse, referindo que o conselho de administração privilegia esta última solução para as equipas fixas, que funcionam durante o horário nocturno.

Além disso, referiu o secretário-geral do SIM, “mantém-se a prática de escalar simultaneamente estes mesmos médicos, em muitos dias, para a urgência interna e externa”. Uma solução que acontece por causa da escassez de clínicos e que “não são a melhor prática médica”. Perante o cenário, o pedido de demissão em bloco mantém-se, mantendo-se os médicos em funções até serem substituídos.

Durante a manhã o ministro da Saúde, que participou numa reunião dos ministros da saúde em Bruxelas, foi questionado sobre esta situação, referindo que quando regressasse a Portugal falará com os médicos demissionários para perceber as motivações que levaram ao pedido de demissão.