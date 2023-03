Listas com alegados abusadores seguem para congregações religiosas até final de Abril

Depois das dioceses, as listas com nomes de clérigos acusados de abuso sexual seguem “em finais de Abril” para os 127 institutos religiosos. Bispos estão a rever directrizes para lidar com abusos.

Depois de terem chegado às dioceses, as listas contendo os nomes de clérigos suspeitos de abuso sexual de crianças, elaboradas pelos membros da comissão independente coordenada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, serão entregues, em finais de Abril, à Confederação dos Institutos Religiosos de Portugal (CIRP), que congrega um total de 127 institutos religiosos femininos e masculinos, dos franciscanos aos jesuítas, passando pelos dehonianos, entre outros.

A informação consta do comunicado divulgado após a reunião, na tarde desta terça-feira, do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), presidida por D. José Ornelas, e onde a Igreja reitera o “firme compromisso” de assumir as responsabilidades face às vítimas de abusos sexuais cometidos por clérigos, disponibilizando-lhes “todas as ajudas necessárias para o seu acompanhamento espiritual, psicológico e psiquiátrico”, bem como “outras formas de reparação do crime cometido”, no que pode ser lido como uma aparente abertura de portas para o pagamento de indemnizações financeiras.

Os bispos adiantam que estão a “encetar contactos” para a criação de uma nova “comissão independente”, que ficará responsável pelo “acolhimento e acompanhamento das vítimas”. Será “um grupo operativo, com carácter de autonomia, constituído por pessoas que garantam credibilidade e confiança perante as vítimas”, precisa o comunicado. O PÚBLICO tentou saber mais pormenorizadamente quis serão as funções operativas da nossa comissão, mas, por enquanto, a CEP diz que não adianta nem mais uma vírgula sobre o assunto.

Em França, recorde-se, a Conferência Episcopal criou a Instância Nacional Independente de Reconhecimento e Reparação (INIRR) no ano passado, após a publicação, em 2021, de um relatório sobre a violência sexual cometida por membros da Igreja Católica que estimou em cerca de 330 mil as vítimas deste tipo de abusos, desde 1950. E é esta INIRR que tem estado agora a gerir o pagamento de indemnizações às vítimas – o último balanço dava conta do pagamento de indemnizações a 190 vítimas, das quais 40 receberam a máxima compensação possível, que foi fixada nos 60 mil euros.

Por cá, o encontro, que contou com a presença online de alguns membros da comissão independente, serviu ainda para preparar a revisão das directrizes sobre o abuso de menores e adultos vulneráveis, “tendo em conta as sugestões e recomendações” do relatório sobre os abusos. Será a partir destas novas directrizes que cada bispo adoptará as medidas necessárias para sancionar os padres abusadores.

“Ponto sem retorno”

Os bispos acreditam, de resto, que a Igreja chegou a um “ponto sem retorno” em relação ao flagelo dos abusos sexuais. “O caminho que a Igreja em Portugal está a percorrer (…) abre portas à esperança e ao compromisso para que comportamentos e atitudes do passado não se voltem a repetir”, escrevem, para adiantarem ainda que, no dia 20 de Abril, haverá uma “jornada nacional de oração pelas vítimas”, além do memorial que está a ser preparado.

Penitenciando-se de novo pelas dificuldades de comunicação, a CEP garante que os bispos estão “totalmente disponíveis para caminhar com toda a sociedade na erradicação do drama dos abusos sobre menores, no apoio permanente às vítimas e no julgamento dos agressores”. “Lamentamos que, diante da complexidade do tema, nem sempre tenhamos comunicado as nossas intenções com clareza”, desculpam-se.

O Conselho Permanente da CEP é o órgão incumbido de preparar os trabalhos e dar seguimento às resoluções da assembleia plenária dos bispos. Nele têm lugar o presidente e o vice-presidente da CEP, D. José Ornelas e o bispo de Coimbra, D. Virgílio Nascimento, respectivamente, além do cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, e dos bispos do Porto, Braga, Santarém e Évora.