Diferenças salariais entre homens e mulheres caíram muito pouco em 2021

Discrepância do salário-base entre géneros é menor para quem entrou no mercado de trabalho há menos de um ano. Ainda assim, ronda os 10%.

A diferença entre o salário-base médio das mulheres e dos homens, em Portugal, tem vindo a diminuir, mas as primeiras continuam a ganhar bem menos do que os seus colegas do sexo masculino, e a redução dessa diferença foi a mais baixa dos últimos dez anos. Em 2021, havia uma diferença média de 13,1%, enquanto no ano anterior era de 13,3%.