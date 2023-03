Criança de sete anos morta pelo avô em Vialonga

Alerta para o acidente com arma branca foi dado às 4h16 desta terça-feira.

Uma criança de sete anos foi morta na madrugada desta terça-feira pelo avô em Vialonga, Vila Franca de Xira, com uma faca. De acordo com a porta-voz da GNR, Mafalda Gomes de Almeida, citada pela agência Lusa, a criança vivia com o avô, de 69 anos, e a mãe, não sendo conhecido “contexto de violência doméstica”. Depois de cometer o crime, o homem tentou suicidar-se, tendo sido depois transportado para o hospital em estado grave.

Segundo disse ao PÚBLICO o comando sub-regional de emergência e protecção civil da Área Metropolitana de Lisboa, o alerta para o acidente envolvendo uma "arma branca" ocorreu às 4h16 desta terça-feira e foram mobilizados para o local seis veículos e 12 operacionais, mas também os bombeiros, a GNR e o INEM.

A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local, estando já a investigar a ocorrência.