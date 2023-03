Governar para as pessoas: a habitação como prioridade

Não existe nenhuma boa razão para o setor da habitação ter sido dos mais esquecidos pelo Estado, ao longo de anos. Desde 2016, esse rumo foi invertido com a construção de um novo edifício de políticas públicas, contando agora com um assinalável financiamento, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Foi a opção estratégica correta, por parte de um país em que o peso do parque habitacional público é extremamente reduzido. A Nova Geração de Políticas de Habitação, agora alicerçada no Programa Nacional de Habitação, em discussão no Parlamento, é o caminho a seguir.

